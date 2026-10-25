Arabia Saudí retoma operaciones en su aeropuerto tras ataques hutíes y noticias de la región

Arabia Saudí ha reanudado las operaciones en su principal aeropuerto para vuelos internacionales, más de dos semanas después de que ataques mortales perpetrados por los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, obligaran a cerrar la instalación. Este anuncio se produjo el domingo, cuando el reino también informó sobre la interceptación y destrucción de un misil balístico y un dron lanzados por los hutíes hacia su territorio.

En el marco de la situación en la región, Israel ha comenzado una amplia operación militar en la ocupada Cisjordania. Esta acción es una respuesta a un ataque que resultó en la muerte de dos soldados israelíes e hirió a tres más en Hebrón el pasado viernes. La operación ha generado el desplazamiento de cientos de palestinos y ha impuesto severas restricciones a su movimiento.

El despliegue militar se lleva a cabo a pocos días de las elecciones en Israel, programadas para el martes, que muchos consideran un referéndum sobre el liderazgo del primer ministro Benjamin Netanyahu y su gestión de las crisis de seguridad en el país. Las encuestas anticipan una contienda reñida, lo que añade tensión al clima político actual.

El Aeropuerto Internacional Rey Khalid anunció la apertura de sus terminales 1 y 2 para vuelos nacionales e internacionales a partir del domingo. Sin embargo, esta reactivación ocurre en medio de la amenaza constante de ataques, ya que los hutíes continúan lanzando drones y misiles hacia la capital saudí.

El portavoz militar saudí, el mayor general Turki al-Malki, confirmó que las fuerzas saudíes han interceptado y destruido los proyectiles disparados por los hutíes en la mañana del domingo. Este tipo de ataques no son nuevos; a principios de octubre, un ataque hutí alcanzó un complejo cercano, causando la muerte de 17 personas y dejando a más de 330 heridas.

Por otro lado, el ejército israelí ha decidido restringir el ingreso de trabajadores palestinos a comunidades israelíes durante el fin de semana, en el contexto de la creciente tensión. Varios pasos fronterizos también permanecerán cerrados hasta después de las elecciones, lo que complica aún más la situación para los palestinos.

La Coalición AID, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, prevé que decenas de miles de israelíes que residen en el extranjero regresen para votar. La legislación israelí exige que los ciudadanos voten en persona, lo que limita las opciones para aquellos que están fuera del país.

Con más de 7,3 millones de votantes registrados, las encuestas indican que el resultado de las elecciones podría ser muy ajustado, lo que hace que el regreso de votantes en el extranjero sea un factor a tener en cuenta. Sin embargo, muchos israelíes progresistas han dejado el país en los últimos años, lo que podría influir en el resultado.

Este reporte se actualizará a medida que surjan nuevos acontecimientos.