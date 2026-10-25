Cirugía de alta complejidad en Buenos Aires con tecnología de neuronavegación

Buenos Aires, 25 octubre (NA) – Un paciente fue sometido a una cirugía de alta complejidad el pasado 24 de septiembre en una operación que se llevó a cabo con la asistencia del neuronavegador durante la cual los médicos extrajeron un tumor ubicado en el cerebro del paciente.

"Es como un GPS", afirmó Ricardo Menéndez, jefe de Neurocirugía del Hospital Pirovano, al referirse al nuevo neuronavegador adquirido por el Gobierno porteño para este centro de salud de Coghlan. Este equipo permite a los médicos operar con mayor precisión durante las intervenciones quirúrgicas.

"Cuando señalás con el puntero, te muestra dónde estás parado", indicó Menéndez en un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. Junto a Lucas Ritacco, especialista en nuevas tecnologías aplicadas a la medicina, realizaron la cirugía a un hombre con cáncer de pulmón y metástasis en el cerebelo.

Durante la preparación del paciente, Ritacco desenfunda el neuronavegador, un equipo que consta de dos dispositivos: una cámara que escanea la anatomía y una pantalla que muestra en tiempo real la posición del puntero.

Esto es posible gracias a que la computadora integra y procesa resonancias magnéticas y tomografías, creando una maqueta tridimensional de la biología del paciente que se puede manipular para visualizar mejor el área a operar.

Durante la cirugía, el neuronavegador se utiliza en dos instancias: primero, antes de realizar un corte, para registrar la posición de los puntos anatómicos del cráneo y el rostro. Después, permite al cirujano localizar con exactitud milimétrica el puntero respecto al tumor, huesos, venas, arterias, nervios y órganos.

Innovación significativa en neurocirugía

Esta innovación tecnológica es especialmente relevante en neurocirugía, dado que el cráneo alberga el cerebro junto a nervios y vasos sanguíneos, estructuras muy delicadas. "Todo es muy chico, es muy sensible y está en muy poco espacio", explicó Menéndez. También es un gran avance para intervenciones de otorrinolaringología, cirugía maxilofacial y de cabeza y cuello.

"Para los residentes es muy importante porque el neuronavegador les enseña, pero para el cirujano también es relevante porque ayuda a realizar su trabajo con mayor precisión. A todos les sirve", apuntó Ritacco, quien es traumatólogo y ha continuado su formación en innovaciones tecnológicas en medicina.

Los pacientes también se benefician, ya que deben atravesar intervenciones quirúrgicas más cortas y con posoperatorios menos arduos. "Antes eran terribles. Ahora, pronto se vuelven a sus casas", detalló el neurocirujano.

Con una rehabilitación más rápida, las camas de terapia intensiva e intermedia se liberan más rápidamente, permitiendo que otros pacientes reciban la atención que necesitan.

Las operaciones más precisas, mejor planificadas y más seguras para el paciente, resultan en menos secuelas y requieren menos seguimiento. Esto se traduce en un menor gasto por paciente, recursos que pueden ser reinvertidos para mejorar el servicio de salud pública de la Ciudad. El Pirovano está en proceso de obras para construir nuevos quirófanos y un área de consultorios externos, además de contar con una nueva guardia.

El neuronavegador supuso una inversión de más de 550 mil dólares. "Esta incorporación marca un hito en la innovación de la salud pública de la Ciudad. Estamos incorporando tecnología de avanzada que nos permite seguir fortaleciendo la capacidad de nuestros equipos para resolver cirugías de alta complejidad y avanzar hacia una atención cada vez más precisa y especializada", dijo Fernán Quirós, ministro de Salud porteño.

Quirós agregó: "El valor de esta incorporación también está en el trabajo en red: el equipo es trasladable y, además de utilizarse en el Hospital Pirovano, podría funcionar en los hospitales Álvarez, Argerich, Curie, Durand, Fernández, Ramos Mejía y Santojanni".