León XIV en Argentina: el listado de los artistas que participarán en la visita del papa

La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina dio a conocer los primeros artistas que participarán en los distintos encuentros y celebraciones previstos entre el 8 y el 11 de noviembre.

La propuesta reunirá a músicos, coros y bailarines de diferentes puntos del país, con el objetivo de acompañar el encuentro del santo padre con el pueblo argentino, especialmente con los jóvenes y las familias.

Entre los nombres confirmados se encuentran Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo, Jorge Rojas y Nahuel Pennisi. Además, más de 600 coristas y 200 músicos participarán de las celebraciones litúrgicas. La organización anticipó que en los próximos días se anunciarán nuevas incorporaciones.

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Quiénes actuarán en Córdoba durante la visita del Papa

La vigilia y la misa previstas en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, contarán con la participación de numerosos artistas y agrupaciones.

La nómina incluye a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Coro Mariae.

La actividad será uno de los principales encuentros de la visita del pontífice en el interior del país y reunirá expresiones musicales religiosas y populares.

La lista completa de artistas confirmados

La programación artística también contempla distintas actividades en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Claypole: encuentro con el personal de servicio y huéspedes del Cottolengo Don Orione

Abel Pintos.

Coro Cottolengo Don Orione.

Ciudad de Buenos Aires: previa y misa en el Monumento de los Españoles

Los Olmos.

Uriel Arcodaci.

Athenas.

Vero Sanfilippo.

Magnificat.

Corrientes Purajhei.

Ciudad de Buenos Aires: encuentro del mundo del trabajo

Agustín Day.

Ciudad de Buenos Aires: encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles

Sofía Martínez.

Ignacio Girón.

Banuev.

Ballet Maia Roldán.

Tati Domínguez.

Valentino Merlo.

Alan Madanes.

Lucas Rodríguez.

Maggie Cullen.

Nahuel Pennisi.

Luján: vigilia y misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján

Hermanos Menta.

Filocalia.

Campedrinos.

Santiago Tucumán.

Carafea.

Ballet Sumampa.

Luciano Pereyra.

Desde la organización destacaron que la propuesta artística busca reflejar la riqueza cultural y la diversidad de la Argentina, a través de la música, el canto, la danza y las expresiones de distintas regiones del país.

Los responsables de la visita agradecieron la predisposición de los artistas que aceptaron participar y señalaron que se darán a conocer nuevos nombres en los próximos días.