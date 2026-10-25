Cristina Kirchner festejó el triunfo de Lula: "Felicitaciones, compañero presidente"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner saludó este domingo la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y destacó el protagonismo del pueblo brasileño en lo que calificó como un “auténtico 17 de Octubre electoral”.

A través de su cuenta de X (@CFKArgentina), la dirigente peronista escribió: “FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”.

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FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

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El mensaje de Kirchner se conoció en la noche del domingo, cuando los resultados del balotaje apuntaron la victoria de Lula sobre el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La comparación con el 17 de Octubre —fecha histórica del peronismo argentino— busca resaltar la movilización popular que, según la expresidenta, fue decisiva para la victoria del líder del Partido de los Trabajadores.

Lula, de 80 años, llevará a cabo su cuarto mandato no consecutivo al frente de Brasil, en una elección muy reñida que se definió en segunda vuelta tras el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera ronda del 4 de octubre.