Aleksandar Vucic, el líder serbio que dominó por años, enfrenta un cambio tras la victoria estudiantil

BELGRADO, Serbia — El hombre fuerte populista de Serbia, Aleksandar Vucic, ha tenido un control casi absoluto sobre la política del país balcánico durante los últimos 14 años. Sin embargo, en un giro inesperado, un movimiento de base de estudiantes universitarios ha logrado despojarlo del poder en unas elecciones parlamentarias recientes.

El líder autoritario, que había superado a todos sus rivales en el pasado, reconoció su derrota el domingo, después de que los estudiantes se movilizaran en protestas que comenzaron hace casi dos años. Estas manifestaciones fueron impulsadas por un trágico accidente en 2024, cuando el colapso de una marquesina en una estación de tren dejó 16 muertos, lo que desató acusaciones de negligencia y corrupción en la administración de Vucic.

En un intento por recuperar la popularidad, Vucic recurrió a tácticas similares a las de su aliado, el presidente ruso Vladímir Putin, al renunciar a la presidencia para postularse como primer ministro. Lanzó una campaña intensa, con cobertura favorable en medios estatales, promesas de mejoras económicas y pagos en efectivo a votantes, pero todo fue en vano.

El mensaje del diverso movimiento juvenil, que denunciaba la corrupción y el crimen organizado bajo su gobierno, resonó entre los votantes, lo que finalmente llevó a su derrota. Vucic, desafiante, atribuyó su fracaso a la interferencia extranjera, afirmando que la revolución estudiantil contaba con el apoyo de potencias europeas y del "Estado profundo" estadounidense.

A lo largo de su carrera de más de 30 años, Vucic ha cambiado drásticamente. Pasó de ser un nacionalista radical en la década de 1990 a un populista que intentó equilibrar relaciones con diversas potencias. Fue uno de los líderes que defendieron la creación de una "Gran Serbia", participando en un contexto de conflictos que dejaron miles de muertos y millones de desplazados.

Con el tiempo, Vucic moderó su discurso, adoptando una postura pro-Unión Europea en la campaña electoral de 2012. Sin embargo, en los últimos años, su gobierno ha sido criticado por sus vínculos con Rusia y por su desdén hacia las sanciones de la UE en respuesta a la guerra en Ucrania.

El Kremlin, a través de su portavoz Dmitri Peskov, expresó su deseo de mantener buenas relaciones con el nuevo gobierno, mientras que algunos políticos rusos sugirieron que este resultado podría significar un debilitamiento de la influencia rusa en Europa.

Las elecciones bajo Vucic fueron marcadas por denuncias de irregularidades y control de los medios, lo que generó un ambiente de desconfianza. A pesar de esto, el expresidente Boris Tadic comentó que Vucic no habría reconocido su derrota si no hubiera sido tan contundente.

Al aceptar su derrota, Vucic prometió que su partido permanecería unido y fuerte, afirmando que estaban acostumbrados a estar en la oposición. Este cambio en la política serbia, impulsado por el activismo estudiantil, marca un nuevo capítulo en la historia del país.