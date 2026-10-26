El Paris Saint-Germain ganó el premio a mejor equipo del mundo
El equipo francés se quedó con el galardón principalmente por lo hecho en la Champions League, donde conquistó su segundo título consecutivo.
26/10/2026 | 19:35Redacción Cadena 3
FOTO: París Saint-Germain, el mejor equipo del mundo.
El Paris Saint-Germain de Francia fue reconocido como el mejor equipo del mundo, luego de una temporada en la que volvió a demostrar un dominio prácticamente absoluto.
A lo largo de la última temporada, el PSG se quedó con el título en la Ligue 1, la Copa Intercontinental y la Champions League, trofeo que obtuvo por segunda ocasión consecutiva.
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Los otros equipos que competían por este galardón eran el Bodo Glimt de Noruega por su gran actuación en la Champions League, el Arsenal de Inglaterra por su título en la Premier League (también fue subcampeón de Europa), el Flamengo de Brasil (campeón de la Copa Libertadores) y el Bayern Múnich de Alemania.
Por su parte, el Barcelona fue reconocido como el mejor club femenino luego de su gran temporada, en la que conquistó LaLiga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League.
Lectura rápida
¿Qué equipo fue reconocido como el mejor del mundo? El Paris Saint-Germain fue reconocido como el mejor equipo del mundo.
¿Qué títulos ganó el PSG en la última temporada? El PSG ganó la Ligue 1, la Copa Intercontinental y la Champions League.
¿Qué otros equipos competían por el galardón? Compitieron el Bodo Glimt, Arsenal, Flamengo y Bayern Múnich.
¿Qué club fue reconocido como el mejor femenino? El Barcelona fue reconocido como el mejor club femenino.
Qué títulos ganó el Barcelona en la última temporada? El Barcelona conquistó LaLiga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League.