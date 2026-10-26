El Paris Saint-Germain ganó el premio a mejor equipo del mundo

El Paris Saint-Germain de Francia fue reconocido como el mejor equipo del mundo, luego de una temporada en la que volvió a demostrar un dominio prácticamente absoluto.

A lo largo de la última temporada, el PSG se quedó con el título en la Ligue 1, la Copa Intercontinental y la Champions League, trofeo que obtuvo por segunda ocasión consecutiva.

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Los otros equipos que competían por este galardón eran el Bodo Glimt de Noruega por su gran actuación en la Champions League, el Arsenal de Inglaterra por su título en la Premier League (también fue subcampeón de Europa), el Flamengo de Brasil (campeón de la Copa Libertadores) y el Bayern Múnich de Alemania.

Por su parte, el Barcelona fue reconocido como el mejor club femenino luego de su gran temporada, en la que conquistó LaLiga, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League.