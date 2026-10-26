Alarcón, tras la clasificación de Instituto a copas: "Yo voy a soñar y apostar con la Libertadores"
El capitán de la "Gloria" habló tras el memorable triunfo de su equipo ante Deportivo Riestra que selló la clasificación por primera vez en su historia.
26/10/2026 | 23:37Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto venció a Riestra en una noche histórica. (Daniel Cáceres/Cadena 3)
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La Cadena del Gol
Instituto venció a Deportivo Riestra en una jornada histórica y aseguró su clasificación a la próxima Copa Sudamericana por primera vez en su historia. "La Gloria" todavía puede meterse en Copa Libertadores con dos fechas por jugarse en el Torneo Clausura, algo que remarcó tras el partido su capitán, Fernando Alarcón.
"Desde lo personal me quedé por este objetivo, ni hablar que lo grupal es lo más importante. Pero uno sueña con estas cosas. No hay nada más lindo que que meterse en copas internacionales", comenzó declarando el capitán tras el final del partido.
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Torneo Clausura. Noche histórica: Instituto ganó y aseguró su clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez
El conjunto de Diego Flores venció a Deportivo Riestra por 1-0 con gol de Jeremías Lazaro de penal. Está puntero en su zona con 32 puntos y todavía tiene chances de Libertadores.
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Alarcón destacó el cambio del equipo tras la llegada de Diego Flores: "El equipo empezó a creer, creímos en la idea de Diego, él nos hizo creer".
El desafío ahora es mantenerse en la competencia y buscar la Copa Libertadores. "Nos queda Estudiantes y nos queda Newell´s acá en casa. Yo no me voy a retirar de la pelea de la Copa Libertadores. Voy a apostar y voy a soñar por eso", aseguró.
Ahora, Instituto enfrentará a Estudiantes en la próxima fecha, el sábado 31 desde las 21:30 en La Plata y con la mente puesta en intentar ir a por la Copa Libertadores.
Lectura rápida
¿Qué logró Instituto? Instituto aseguró su clasificación a la próxima Copa Sudamericana por primera vez en su historia.
¿Quién es el capitán de Instituto? El capitán de Instituto es Fernando Alarcón.
¿Cuándo se enfrentará Instituto a Estudiantes? Instituto se enfrentará a Estudiantes el sábado 31 a las 21:30.
¿Dónde se jugará el partido contra Estudiantes? El partido se jugará en La Plata.
¿Cuál es el objetivo de Instituto después de la Copa Sudamericana? El objetivo es buscar la Copa Libertadores.