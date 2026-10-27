Investigan cómo llegaron tres nenes a una represa de Chaco donde fueron encontrados muertos

FOTO: Tragedia en Chaco: hallan sin vida a tres niños en una laguna tras intensa búsqueda

Tres niños de entre 4 y 5 años fueron encontrados muertos en una represa de la provincia de Chaco. Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; su hermano Román Bautista Valdez, de 4, y su primo Josué Cáceres, también de 4 años.

Los menores eran buscados desde el domingo por la tarde, cuando sus familiares denunciaron que habían salido de la vivienda y no sabían dónde se encontraban. El padre de dos de los nenes había dejado a sus hijos y a su sobrino al cuidado de su suegra mientras viajaba a la localidad de Las Breñas para atender a un familiar enfermo. Al regresar, le informaron que los chicos habían desaparecido.

Operativo de búsqueda y hallazgo

Ante la denuncia, se organizó un amplio operativo de rastrillaje en el que participaron fuerzas de seguridad y Bomberos Voluntarios. Durante la búsqueda, vecinos alertaron a los rescatistas que habían visto a los tres niños cerca de la represa.

A partir de ese dato, los equipos concentraron los esfuerzos en el espejo de agua. Finalmente, los bomberos lograron ubicar y recuperar los cuerpos de los menores.

Qué investiga la Justicia

La causa quedó a cargo del Equipo de Investigación Fiscal N.º 3 de Chaco, a cargo de la fiscal Gabriela Rafart Anton. La magistrada ordenó una serie de medidas para intentar reconstruir la secuencia de hechos, entre ellas las autopsias destinadas a determinar las causas y la data de la muerte.

“Se están recepcionando declaraciones testimoniales de los familiares. Ya intervino el Gabinete Científico, el médico forense examinó a los menores y restan algunas pruebas todavía por producir, así que en principio no se puede hablar de una responsabilidad penal hacia alguna persona”, explicó la fiscal.

Respecto a las características del lugar, Rafart Anton señaló que la represa está cercada y no se encuentra habilitada para actividades recreativas ni para bañarse. Además, la profundidad representa un riesgo importante para quienes ingresan.

Un lugar peligroso y no habilitado

Los investigadores buscan establecer qué ocurrió desde que los niños salieron de la vivienda hasta que fueron hallados sin vida. Por el momento, la Fiscalía indicó que todavía quedan pruebas por producir y testimonios por recibir para poder armar la secuencia completa de los hechos.

La tragedia conmocionó a la comunidad y dejó abiertas varias interrogantes sobre cómo tres niños tan pequeños terminaron en un espejo de agua no habilitado y de alto riesgo.