Una empresa de Esperanza fabricó el sillón que usará el papa León XIV: "Es un reconocimiento"

La firma familiar Mehring Sillas también confeccionó dos sillas laterales y restauró un reclinatorio para la estadía del pontífice en el Cotolengo Don Orione. Su titular, Gustavo Mehring, contó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario cómo fue el encargo.

La empresa santafesina Mehring Sillas, radicada en Esperanza, terminó de fabricar el sillón que utilizará el papa León XIV durante su visita al Cotolengo Don Orione en la Argentina. El trabajo incluyó también dos sillas laterales y la restauración de un reclinatorio que el pontífice usará para orar en la capilla de la institución.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La convocatoria llegó a través de los organizadores de la visita en el Cotolengo. Según explicó Gustavo Mehring, titular de la firma, el pedido fue recibido inicialmente para presentar un presupuesto, pero la familia decidió donar las piezas. “Lo tomamos como un reconocimiento de tantos años de trabajo”, señaló. También destacó la tarea de la institución, que, según dijo, realiza una obra importante con recursos ajustados.

El sillón fue realizado en madera de guatambú, con un lustre tradicional similar al nogal y tapizado de pana blanca. El diseño incorpora tachas y detalles artesanales propuestos por la propia empresa. Mehring contó que, en un primer momento, recibieron una fotografía de referencia de un sillón utilizado en el Vaticano, aunque luego se optó por una pieza más sencilla, sin una apariencia suntuosa.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La firma tiene 73 años de trayectoria y nació como un emprendimiento del padre de Gustavo, que hoy continúa al frente junto con sus hermanos. El empresario contó que su familia tiene una relación cercana con el catolicismo, un vínculo que le da un significado especial al encargo. Además, adelantó que las piezas quedarán en el Cotolengo como parte de un espacio de recuerdo de la visita, con una placa que identificará a la empresa y a la familia como responsables de la donación.

Mehring estimó que, si tuviera que venderse, una pieza de esas características podría costar entre 2,5 y 3 millones de pesos, aunque aclaró que se trata de un trabajo único y con una importante carga artesanal. Por el momento, la empresa no planea producir el modelo en serie. “Este reconocimiento posiciona a la empresa de otra manera también”, afirmó.

Entrevista de Hernán Funes.