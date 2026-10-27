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Cadena 3 Motor: Nuestro audiovisual #10 está en el YouTube de C3 con todo el TC y el Rally Cordobés

Al regreso de dos enormes competencias, te contamos todo lo que vivimos en nuestras coberturas especiales. Marcelo Ingaramo estuvo con el gran regreso del Turismo Carretera a Rosario y Marcelo Cammisa vivió desde el lugar la vuelta a la montaña del Rally Cordobés. VIDEO

27/10/2026 | 19:00Redacción Cadena 3

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En nuestra 10ª edición audiovisual de 23'' minutos, revivimos nuestras coberturas especiales del fin de semana para la Cadena 3 Argentina. Dos eventos potentes, la Fecha 13 del Turismo Carretera regresando al ''Juan Manuel Fangio'' de Rosario después de siete años y la vuelta del Rally Cordobés con su cita del calendario y el Rally de Río Tercero.

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La victoria del uruguayo Mauricio Lambiris y su Ford naranja, sobre Matías Rossi de Toyota y Mariano Werner con su Mustang blanco, bajo la lupa de C3M. Que también te muestra las maniobras más destacadas de la carrera, analiza las posiciones de la Copa de Oro y te cuenta lo que viene en la definición de la máxima categoría.

Acto seguido, ''cambiamos la música'' al ritmo del tema emblema del ''Rally Cordobés'' y con excelentes imágenes del equipo de comunicación de la categoría, repasamos todo lo vivido con la victoria del campeón argentino Miguel Baldoni y su Skoda preparado en el Barattec Motorsport. Con el que el puntano corrió, luchó, ganó y disfrutó del nivel deportivo, organizativo, la convocatoria y el formato de nuestro gran certamen provincial. Te lo cuenta, él mismo y también analizamos la ''On-Board'' del puntero Tomi Olmedo y la magistral navegación del experimentado Juan Pablo ''Pupín'' Monasterolo. Sin desperdicio.

"- ¡Pédro, mira quién vino!"... estábamos por comenzar a grabar y pasó a saludarnos el que puso el automovilismo en la C3: Rony Vargas. Hermoso, momento.

Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa no solo te cuentan el automovilismo por la radio y por las redes. En el resumen habitual de los martes, vienen con las imágenes, infografías, los comentarios y los datos para que estés informado de lo más importante del automovilismo.

Cadena 3 Motor sumó a sus producciones radiales y digitales, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube.

Un especial de lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal de los Argentinos para informarte y escuchar opiniones profesionales.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3 -Marcos Villagra, Martín Yoris, Juan P. Brino-

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