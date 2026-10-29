Thiago Cardozo dijo que quiere "jugar en un grande" y luego se disculpó con los hinchas de Belgrano

Thiago Cardozo quedó en el centro de la polémica por unas declaraciones que no cayeron bien entre parte de la hinchada de Belgrano. El arquero uruguayo reconoció que uno de sus objetivos es jugar en un club grande de Argentina, aunque valoró el presente que atraviesa en Alberdi.

“Me encantaría jugar en un grande de Argentina, es la meta. El tiempo dirá si es para mí, hoy me toca estar en Belgrano que es un equipo muy fuerte”, expresó en diálogo con DSports Radio.

Las palabras del guardameta provocaron reacciones negativas entre los simpatizantes piratas. Ante la repercusión, Cardozo publicó una historia en Instagram para aclarar su postura.

“Quiero aclarar lo sucedido a partir de mis últimas declaraciones en DSports Radio. Siento que mis palabras se malinterpretaron y entiendo el enojo y el malestar que pudieron generar en la gente”, comenzó el mensaje.

Luego remarcó su vínculo con el club: “Estoy muy feliz en Belgrano” y aseguró tener “un gran respeto por el club, por su gente y por lo que significa” para él. “Lamento que mis dichos se hayan interpretado de una manera que no refleja lo que siento ni mi compromiso con esta institución”, cerró el arquero.

Cardozo llegó a Belgrano y se convirtió en una de las figuras clave en la conquista del Apertura 2026. Sus actuaciones le valieron la convocatoria a la selección de Uruguay, actualmente dirigida por Diego Forlán.