Duane Allman, el ícono del rock sureño que dejó un legado eterno a los 24 años

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) - El 29 de octubre de 1971, un accidente de motocicleta en las calles de Macon, Georgia, terminó con la vida de Duane Allman, uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Tenía apenas 24 años y estaba en la cima de una carrera que había comenzado a transformar la música estadounidense. A 55 años de su muerte, su nombre permanece asociado al nacimiento del rock sureño, a la evolución de la guitarra slide y a una concepción musical que reunió el blues, el jazz, el soul y el rock bajo una identidad propia.

Howard Duane Allman había nacido el 20 de noviembre de 1946 en Nashville, Tennessee. Su acercamiento a la música estuvo ligado a su hermano menor Gregg, con quien compartió desde la adolescencia una profunda admiración por el rhythm and blues. Ambos comenzaron a tocar en distintas formaciones de Florida, entre ellas The Allman Joys, antes de trasladarse a Los Ángeles para integrar Hour Glass, grupo que publicó dos discos durante la segunda mitad de los años sesenta.

Su desarrollo artístico adquirió una nueva dimensión cuando comenzó a trabajar como músico de sesión en los estudios FAME de Muscle Shoals, Alabama. Allí participó en grabaciones de Wilson Pickett, Aretha Franklin y King Curtis, entre otros artistas. Su intervención en la versión de Hey Jude que registró Pickett en 1968 resultó decisiva para consolidar su reputación como guitarrista.

En 1969 reunió a Gregg Allman, Dickey Betts, Berry Oakley, Butch Trucks y Jaimoe para formar The Allman Brothers Band. La agrupación estableció una propuesta musical singular, con dos guitarras principales, dos baterías, bajo, órgano y una marcada vocación por la improvisación. La interacción entre Allman y Betts se convirtió en uno de los rasgos distintivos de un sonido que encontró en el blues sus raíces y en el jazz una fuente permanente de exploración.

El álbum debut, The Allman Brothers Band (1969), presentó composiciones como Dreams y Whipping Post, mientras que Idlewild South (1970) amplió el reconocimiento del grupo. La consagración llegó con At Fillmore East (1971), registrado durante una serie de conciertos en Nueva York. El disco capturó la extraordinaria capacidad de improvisación de la banda y quedó establecido como una de las grabaciones en vivo fundamentales de la historia del rock.

Duane Allman desarrolló además una técnica excepcional con la guitarra slide, instrumento que tocaba mediante un pequeño frasco de vidrio de medicamento colocado en uno de sus dedos. Su sonido, de una expresividad cercana a la voz humana, adquirió una identidad inconfundible y ejerció una influencia duradera sobre generaciones posteriores de guitarristas.

En 1970 participó también en la grabación de Layla and Other Assorted Love Songs, el histórico álbum de Derek and the Dominos, junto a Eric Clapton. El diálogo entre ambas guitarras resultó fundamental para el carácter del disco, especialmente en canciones como Layla y Why Does Love Got to Be So Sad.

Dos muertes que golpearon al rock sureño

Su muerte ocurrió cuando intentó esquivar un camión mientras conducía su motocicleta por Macon. El accidente interrumpió una trayectoria que apenas comenzaba a alcanzar reconocimiento masivo. The Allman Brothers Band continuó su actividad y publicó en 1972 Eat a Peach, un álbum que incorporó las últimas grabaciones del guitarrista.

La historia sumó otro episodio trágico un año después, cuando el bajista Berry Oakley murió también en un accidente de motocicleta, a pocas cuadras del lugar donde había fallecido Allman.

En 1995, The Allman Brothers Band ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. El reconocimiento consolidó el lugar de una agrupación que abrió nuevos caminos para el rock estadounidense y cuya influencia se extendió mucho más allá de sus orígenes sureños.

A más de medio siglo de aquella tarde trágica de octubre, las grabaciones de Duane Allman conservan la intensidad de un músico que construyó una obra extraordinaria en un período sorprendentemente breve. Su guitarra permanece como una referencia esencial para comprender la evolución del blues rock y el nacimiento de una de las corrientes más influyentes de la música popular estadounidense.