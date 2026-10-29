Menos de 42 minutos de luz solar diaria podría aumentar el riesgo de demencia

Un reciente estudio reveló que la exposición insuficiente a la luz solar podría tener implicaciones significativas para la salud cerebral. La investigación, que abarcó a más de 87,000 adultos, encontró que aquellos que recibieron menos de 42 minutos de luz solar brillante al día presentaron un riesgo un 16% mayor de desarrollar demencia.

Los resultados, publicados en General Psychiatry, sugieren que la luz diurna puede ser un factor subestimado en la salud del cerebro. Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron datos de 87,577 participantes que usaron dispositivos de monitoreo de luz. Estos dispositivos midieron la exposición a la luz durante el día y la noche. Durante un seguimiento promedio de 8.1 años, 741 participantes fueron diagnosticados con demencia.

El análisis mostró que aquellos que fueron expuestos a niveles de luz diurna superiores a 1,000 lux, lo que equivale a un día nublado, tenían un 16% menos de probabilidad de desarrollar demencia. Además, pasar más tiempo bajo luz brillante, al menos 5,000 lux, se asoció con una reducción aún mayor en el riesgo.

Un hallazgo notable fue que las personas que recibieron menos de 0.7 horas, o 42 minutos, de luz diurna brillante diaria, mostraron un riesgo de demencia más alto que aquellos con seis factores de riesgo establecidos. Curiosamente, no se encontró una conexión estadísticamente significativa entre la exposición a la luz nocturna y el riesgo de demencia, lo que sugiere que la luz diurna es particularmente relevante en esta relación.

El Dr. Hongliang Feng, autor principal del estudio y miembro de la Universidad Médica de Guangzhou en China, afirmó: "La exposición a la luz diurna podría servir como un indicador novedoso del riesgo de demencia". Aunque los hallazgos indican una asociación, no establecen que la luz solar directa prevenga la demencia. Más bien, resaltan la necesidad de investigar más sobre la exposición a la luz diurna como un posible indicador del riesgo de demencia.