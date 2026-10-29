Racing decide separar a Alfonso Espino del plantel profesional tras incidentes

Buenos Aires, 29 de octubre (NA) - El defensor uruguayo Alfonso Espino fue separado del plantel profesional de Racing por decisión de la dirigencia del club. El futbolista entrenará apartado en el predio "Tita" Mattiussi hasta el final de la temporada.

En medio del complicado momento que atraviesa la "Academia" (quedó afuera de los playoffs del Torneo Clausura y no disputará copas internacionales el año que viene), Espino había protagonizado una situación conflictiva con un hincha.

En el clásico ante Independiente en el "Cilindro" de Avellaneda, el futbolista insultó a un socio y le mostró la panza en modo irónico, tras las críticas por el estado físico del jugador. A raíz de eso, la dirigencia encabezada por Diego Milito decidió imponerle una multa económica.

Tras el acto, Espino pidió disculpas a la hinchada y afirmó: "Reaccioné mal, no hay dudas de eso". Ahora, días más tarde, versiones señalan que discutió con un dirigente y por eso se tomó la decisión de apartarlo del plantel que dirige Sebastián Romero.

Alfonso Espino, de 34 años, había llegado en la ventana de transferencias post Mundial, con el pase en su poder desde el Rayo Vallecano; y firmó contrato con Racing por dos años.