El jugo de arándano podría ser clave para combatir la caries dental, según un estudio

Un reciente estudio reveló que el jugo de arándano podría ofrecer un beneficio inesperado para la salud dental. Según investigadores de la Universidad de Illinois Chicago, el consumo de jugo de arándano puro y sin azúcar ralentiza el crecimiento de la placa dental y disminuye la producción de ácidos que dañan el esmalte de los dientes.

Los arándanos son un alimento común en las celebraciones festivas, pero más allá de su sabor y atractivo visual, contienen compuestos naturales que podrían favorecer la salud bucal. La investigadora Christine Wu, del Colegio de Odontología de la universidad mencionada, ha estado estudiando el potencial del jugo de arándano para proteger los dientes de las bacterias dañinas.

Históricamente, el jugo de arándano ha sido utilizado para prevenir infecciones del tracto urinario, gracias a los compuestos llamados proantocianidinas, que tienen propiedades antiinflamatorias y pueden dificultar la adherencia de ciertas bacterias, como E. coli, a las células. Wu se propuso determinar si estos mismos compuestos podrían impactar las bacterias presentes en la placa dental.

Para realizar el estudio, los investigadores llevaron a cabo una prueba con 22 participantes, entre ellos 14 niños y 8 adultos. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de tres grupos: jugo de arándano puro, un cóctel de jugo de arándano con un 27% de jugo y azúcar añadido, o agua.

La investigación se centró en el efecto del jugo de arándano puro sobre la placa dental. Al inicio del experimento, los participantes llegaron con placa dental acumulada durante la noche. Se tomaron muestras de la placa antes y después de que los participantes enjuagaran con su bebida asignada. Los resultados mostraron que la placa dental expuesta al jugo de arándano puro tuvo un crecimiento más lento en comparación con las muestras no expuestas.

Además, el jugo de arándano redujo la producción de ácidos en la placa dental de ambos grupos, niños y adultos. Este hallazgo es crucial, ya que los ácidos producidos por las bacterias orales pueden erosionar gradualmente el esmalte dental, aumentando el riesgo de caries.

Los resultados sugieren que el jugo de arándano puede interferir en dos procesos importantes relacionados con la caries: la acumulación de placa bacteriana y la producción de ácidos dañinos. Wu considera que estos hallazgos podrían respaldar el desarrollo del jugo de arándano como una bebida funcional que ofrezca beneficios para la salud dental.

A pesar de los resultados prometedores, los investigadores advierten que se necesita más investigación para determinar si el consumo regular de jugo de arándano previene caries de forma efectiva. Se requieren estudios más amplios y prolongados para confirmar si los cambios observados en la placa dental se traducen en una protección significativa contra la caries.

En conclusión, aunque el jugo de arándano tiene un sabor ácido que puede no ser del agrado de todos, Wu sugiere que podría ser útil como enjuague bucal ocasional, tal vez con un edulcorante adecuado para mejorar su sabor.