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Franco Colapinto destacó el desempeño de Kimi Antonelli en la Fórmula 1 de 2026

El piloto argentino subrayó el crecimiento del italiano de Mercedes, quien podría coronarse campeón del mundo en el Gran Premio de México este domingo.

29/10/2026 | 22:52Redacción Cadena 3

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Franco Colapinto elogió a Kimi Antonelli.

FOTO: Franco Colapinto elogió a Kimi Antonelli.

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Buenos Aires, 29 de octubre (NA) – Franco Colapinto se encuentra en la previa del Gran Premio de México, donde espera mejorar sus resultados en las últimas carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1. En este contexto, Kimi Antonelli tendrá la oportunidad de alcanzar el título de campeón mundial más joven, un logro que Colapinto elogió por su trayectoria en la Fórmula 2: "Es una historia muy buena y, sinceramente, hizo un trabajo increíble este año".

"Cuando ves cuánto creció y mejoró desde la temporada pasada, es impresionante. Por supuesto, muy bien hecho por él y por el equipo", comentó el argentino, según declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Colapinto, oriundo de Pilar, destacó el recorrido reciente de Antonelli, quien se unió a Mercedes en 2025 para ocupar el lugar que dejó Lewis Hamilton al cambiarse a Ferrari. Este año, el joven piloto está a un paso de alcanzar la gloria máxima en la categoría.

"Claramente fue el favorito desde las primeras carreras y se mantuvo ahí con toda la presión que eso implica. Sabés lo difícil que es estar al frente de un campeonato de Fórmula 1 por primera vez en tu vida y siendo tan joven", sostuvo Colapinto sobre Antonelli.

La reciente victoria de Antonelli en el GP de Estados Unidos lo posicionó para convertirse en campeón, aunque Hamilton (cuarto) y George Russell (octavo) terminaron solo una posición por encima de lo que necesitaba, postergando las celebraciones al menos una semana.

No obstante, la situación ahora se ha simplificado para Antonelli, quien solo necesita un puesto entre los nueve primeros en la carrera del domingo para consagrarse campeón del mundo. Incluso si termina décimo o peor, podría lograr el título siempre que Russell y Hamilton no ganen la carrera. Una décima posición también le sería suficiente si Hamilton gana, aunque una victoria de Russell podría evitar su consagración.

Lectura rápida

¿Quién elogió a Kimi Antonelli?
Franco Colapinto destacó el desempeño de Antonelli en la Fórmula 1.

¿Qué necesita Antonelli para ser campeón?
Necesita terminar entre los nueve primeros en el Gran Premio de México.

¿Qué ha logrado Antonelli este año?
Ha tenido un crecimiento notable y es candidato a convertirse en el campeón más joven.

¿Cómo se siente Colapinto sobre Antonelli?
Colapinto considera que Antonelli hizo un trabajo increíble y ha mejorado mucho.

¿Qué carrera es clave para Antonelli?
El Gran Premio de México, donde podría sellar su título mundial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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