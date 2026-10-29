La Liga Profesional "lamentó" la actitud de River de suspender la conferencia con un duro comunicado

La tensión institucional entre River Plate y la conducción del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo a horas del Superclásico cuando el club de Núñez notificó a las autoridades que no enviaría a ningún representante a la conferencia de prensa previa al partido, un evento que se realiza habitualmente antes de los clásicos en la máxima categoría.

Esta decisión provocó una inmediata y dura reacción de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que emitió un comunicado en el que acusó a River de incumplir compromisos asumidos y de atentar contra el espíritu de integración que promueve el torneo.

El comunicado de la LPF confirmó que el evento no se llevaría a cabo como estaba previsto debido a la negativa de River a enviar a sus representantes, dejando solo al jugador designado por Boca Juniors. La nota oficial indicó: "Con el Superclásico en el horizonte (...) el Club Atlético River Plate comunicó la decisión de no participar de la habitual conferencia previa al Boca – River, a menos de 24 horas para su desarrollo. En la misma, y como viene sucediendo a lo largo de todos los campeonatos, iban a participar un jugador del Xeneize y otro del Millonario".

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Comunicado oficial de la #LPF ante la suspensión de la conferencia de prensa previa al Superclásico, luego de que River decidiera no participar de la misma: https://t.co/z6gaZ4k2ye https://t.co/DLgi8tF03V — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 29, 2026

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La Liga remarcó que se trataba de una actividad pautada con semanas de anticipación y que contaba con la aprobación reglamentaria de todas las instituciones que componen la Primera División. Se reveló que se evaluó la presencia de los entrenadores antes de volver al formato original. Gonzalo Montiel y Leandro Paredes habían representado a sus respectivos clubes en la última conferencia de prensa.

El comunicado cerró con un reproche directo a la actitud de la dirigencia de River, señalando el impacto negativo que esto genera a nivel comercial y la pérdida de un espacio diseñado para bajar los decibeles de violencia en la previa del partido más importante del torneo.

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La LPF afirmó: "Desde hace 15 días, la Liga Profesional de Fútbol mantiene contacto permanente con ambas instituciones para garantizar el normal desarrollo de la actividad y poder dejar un mensaje a todos los socios e hinchas a través de un espacio con los medios. Estas conferencias se realizan semanalmente para desdramatizar y para generar contenido de alcance internacional. Inclusive, hay compromisos comerciales que benefician a los clubes. Por eso la Liga Profesional de Fútbol lamenta la actitud de River, que evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es ‘rivales, no enemigos’".

El desplante de River profundizó la fractura política existente con la conducción de la AFA, transformando la previa del choque del domingo en un escenario tenso donde la disputa institucional prometía seguir escalando.