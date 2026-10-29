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River se bajó de la conferencia de prensa previa al Superclásico

Luego de votar en contra del nuevo formato del fútbol argentino, el conjunto Millonario intensificó su postura de forma categórica

29/10/2026 | 18:18Redacción Cadena 3

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Las diferencias entre River y Tapia, cada vez más pronunciadas

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Este domingo, Boca y River volverán a encontrarse en La Bombonera por la fecha 15 del torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional, en el marco de una nueva edición del Superclásico. Como consecuencia de ello, hay una enorme expectativa por lo que puede llegar a suceder.

Así las cosas, este jueves, se confirmó que el conjunto Millonario no enviará a ningún futbolista a la tradicional conferencia de prensa previa al Superclásico contra el rival de toda la vida. Una determinación que, como no podía ser de otra manera, tomó por sorpresa a propios y extraños y no hizo más que seguir calentando el cotejo.

No un detalle menor que la mencionada conferencia de prensa previa al Superclásico entre Boca y River estaba pactada para este viernes 30 de octubre, desde las 13:30 en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino posee en Ezeiza.

Sin embargo, desde Núñez se negaron a participar de la misma. Esta decisión del equipo comandado estratégicamente por Leonardo Ponzio se da en el marco de fuertes diferencias contra la casa madre del fútbol argentino.

Qué dijo Di Carlo sobre la postura de River 

Desde hace un tiempo, la entidad que tiene a Stefano Di Carlo como máxima autoridad se ha posicionado en la vereda opuesta de Chiqui Tapia y su equipo de trabajo en AFA.

“Lo que hicimos fue expresar que no acompañamos el proyecto, porque es un cambio que es cosmético. Genera una leve mejora, que de hecho es increíble porque no fue así desde hace tres años, pero que más allá de eso no resuelve el problema de fondo”, detalló el presidente de River en diálogo con la prensa.

Lectura rápida

¿Qué sucederá este domingo?
Boca y River se enfrentarán en La Bombonera por la fecha 15 del torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional.

¿Qué decisión tomó River respecto a la conferencia de prensa?
El conjunto Millonario no enviará a ningún futbolista a la conferencia de prensa previa al Superclásico.

¿Cuándo estaba pactada la conferencia de prensa?
La conferencia estaba programada para el viernes 30 de octubre a las 13:30 en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

¿Quién es el presidente de River?
El presidente de River es Stefano Di Carlo.

¿Cuál es la postura de River respecto a la AFA?
River se ha posicionado en contra del proyecto de Chiqui Tapia y su equipo de trabajo en AFA.

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