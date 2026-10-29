El conmovedor gesto de Messi y Antonela hacia el futbolista afectado por el terremoto en Venezuela

Buenos Aires, 29 octubre (NA) - Lucas Trejo, defensor argentino que actualmente juega en el Marítimo de Venezuela, compartió su emotiva historia sobre cómo Antonela Roccuzzo y Lionel Messi lo asistieron tras el devastador terremoto que causó la muerte de su esposa y sus dos hijos.

"Estuvimos tres días en un edificio entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz. No había bebida, no había comida, todo devastado", comenzó relatando el futbolista.

En su relato, Trejo destacó que Roccuzzo fue la primera en ofrecer ayuda: "La primera persona que nos ayudó fue Antonela Roccuzzo, nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento".

El futbolista comentó que el apoyo llegó a través de la fundación que preside la esposa del astro argentino.

"Gracias a su acción, a mí y a otras 30 personas no nos faltó 'bebida, comida, internet'", continuó, resaltando que esta asistencia les permitió armar una carpa donde poder dormir.

Respecto a la ayuda brindada por Messi, Trejo también subrayó su importancia tras la tragedia.

El defensor expresó: "Cuando sucedió todo, hay dos clubes que me ayudaron mucho presencialmente: Monagas e Inter Miami, que es un club que tiene los ojos puestos en el mundo futbolístico por Messi. Fue el que más presente se hizo".

Con profunda emoción, Trejo relató que el hijo de Guillermo Hoyos (entrenador del Inter Miami) llegó con dos valijas. La primera fue enviada por empleados del club con artículos que Trejo necesitaba.

Sin embargo, la segunda valija tenía un significado especial: "La otra maleta me la enviaba Leo Messi con ropa o zapatillas de él. Y me la enviaba en este momento tan difícil, él estaba jugando el Mundial. Así y todo, él se hizo presente".

Finalmente, el jugador expresó su gratitud hacia el ex capitán de la selección argentina: "Espero pronto poder ir para darles un abrazo y agradecerles a cada uno que tuvo ese gesto conmigo, y es asombroso que un jugador de la talla mundial de él, del mejor jugador de la historia, haya tenido ese gesto para conmigo y mi familia. Quería resaltarlo y agradecerlo".

Agencia NA.