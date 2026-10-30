Dakar 2027: Confirman a Portugal como punto de largada y a Marruecos como escenario principal

La organización ha confirmado que Portugal y Marruecos acogerán excepcionalmente al Rally Dakar 2027, en su 49ª edición. Ante los recientes acontecimientos en el Reino de Arabia Saudí, la carrera se trasladará excepcionalmente a Europa y África en 2027, antes de regresar a territorio saudí en 2028 para celebrar su 50ª edición.

El Dakar Classic, el Dakar Future Mission 1000 y el programa Dakar Saudi Next Gen seguirán este movimiento.

La 49ª edición dará el pistoletazo de salida a la temporada 2027 de los Campeonatos del Mundo FIA y FIM de Rally-Raid. Esta primera prueba constará de un prólogo seguido de doce etapas, del 9 al 23 de enero*, entre Loulé-Faro, en Portugal, y Marrakech, en Marruecos. El Algarve acogerá el prólogo y la primera especial. Marruecos, con el objetivo de explorar la totalidad de su territorio, desde el norte hasta su extremo sur, acogerá once etapas y una jornada de descanso en Agadir.

La carrera pasará por seis vivacs diferentes que jalonarán los 7.824 km del recorrido, de los cuales 4.341 km serán de especiales. Todos los ingredientes de la carrera estarán presentes. El director de la prueba, David Castera, anuncia un Dakar "sin concesiones".

Ante un contexto delicado que ha llevado a su traslado excepcional para la edición de 2027, el Dakar se beneficia de una forma de solidaridad heredada de su historia, especialmente por parte de Portugal y Marruecos, que han aceptado abrir de nuevo sus territorios a la prueba. Los vínculos establecidos desde hace tiempo con estos países se han mantenido gracias a la gran comunidad del rally-raid, que ha seguido reuniéndose allí, especialmente para las fechas del W2RC celebradas en los últimos años.

La experiencia portuguesa, por ejemplo, ha vuelto a ponerse de relieve durante las tres últimas temporadas gracias al ACP (Automóvel Club de Portugal), organizador el pasado mes de abril de la segunda fecha del Campeonato del Mundo de Rally-Raid, que finalizó en Loulé-Faro, en el estadio del Algarve, con capacidad para 30.000 espectadores. Este lugar será el del inicio de la 49ª edición, que pondrá rumbo naturalmente a Marruecos, aliado histórico de la carrera. El Reino de Marruecos siempre ha destacado por la calidad de sus desiertos, que convierten este vasto territorio, todavía lleno de sorpresas, en un excelente terreno deportivo para el rally-raid. Acostumbrado a acoger eventos internacionales, Marruecos sabrá acompañar al Dakar para afrontar un nuevo desafío organizativo en el limitado tiempo disponible.

Tras la apertura del parque de asistencia el 5 de enero en Loulé-Faro, las verificaciones administrativas y técnicas se llevarán a cabo allí del 6 al 8 de enero. La competición comenzará en Portugal el 9 de enero con el prólogo, antes de la primera especial al día siguiente. La etapa continuará con un enlace hasta el embarque marítimo con destino a Nador, en Marruecos. La travesía del Mediterráneo se realizará durante la noche.

A su llegada al continente africano el 11 de enero, los participantes se dirigirán en un enlace al primer vivac marroquí, en Bouarfa. Desde la región Oriental, en el noreste de Marruecos, la carrera descenderá inicialmente a lo largo de la cordillera del Atlas, auténtica columna vertebral del Reino, pasando por Zagora y después por Agadir, donde la caravana hará una pausa de 24 horas.

Llegará entonces el momento de dar la espalda al Atlas para adentrarse en los grandes y singulares desiertos del extremo sur del país. Smara y, posteriormente, casi Dakhla, marcarán los puntos más alejados del mapa de la segunda semana. Desde allí, la caravana iniciará su regreso hacia el norte, pasando de nuevo por Smara, antes de seguir el océano Atlántico y alcanzar Marrakech, su destino final.

El itinerario, diseñado durante las últimas semanas a partir de los conocimientos acumulados por los equipos de organización y de una serie de reconocimientos, responde a los estándares habituales del mayor rally-raid de la temporada, con 4.341 km de especiales, una cifra cercana al formato de las últimas ediciones. En el día a día, la mayoría de las especiales oscilarán entre los 350 y los 500 kilómetros. Una media considerable, que debe analizarse teniendo en cuenta las particularidades de los terrenos recorridos. Los expertos lo saben: los desiertos de Marruecos se encuentran entre los más exigentes del mundo, tanto para pilotos y copilotos como para sus máquinas.

David Castera, Director del Dakar

"La 49ª edición del Dakar, trasladada, mantendrá los estándares deportivos que siempre lo han convertido en la prueba de rally-raid más exigente. A pesar del reducido plazo con el que hemos tenido que trabajar, hemos diseñado un auténtico Dakar. El ACP (Automóvel Club de Portugal) nos acompaña en Portugal, tras haber consolidado su prueba del Campeonato del Mundo FIA-FIM de Rally-Raid como uno de los pilares de la temporada desde 2024. Y en Marruecos, nuestra experiencia en todo el territorio, unida a las capacidades operativas de nuestros equipos internos, nos permite ir mucho más allá de los formatos ya propuestos en el país: los participantes descubrirán el Reino de un extremo a otro. Exploraremos todas sus singularidades a través de un recorrido de una envergadura sin precedentes. También aquí, la experiencia del país en la organización de grandes eventos internacionales, así como la calidad de sus infraestructuras, serán fundamentales para permitirnos ofrecer a todos un Dakar de primer nivel."

"Desde ahora, agradecemos la fidelidad de los participantes, que están eligiendo mayoritariamente acompañarnos en esta nueva aventura (350 inscritos ya hasta la fecha). También podrán contar con el apoyo de los medios de comunicación y de nuestros socios, que reafirman su compromiso a nuestro lado en estas circunstancias excepcionales. Como es habitual, el Dakar se retransmitirá en más de 190 países de todo el mundo. La aventura continúa, al igual que los preparativos para la histórica celebración de la 50ª edición en Arabia Saudí".

*Fechas sujetas a la aprobación del WMSC (Consejo Mundial del Deporte del Motor - FIA).

Cadena 3 Motor, sobre un reporte oficial e imagen de Dakar.com