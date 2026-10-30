Un hallazgo en el Tíbet: hielo antiguo de 128,000 años podría cambiar la historia climática

En una notable investigación, científicos descubrieron hielo antiguo en una meseta del Tíbet que podría datarse en más de 128,000 años. Este hallazgo se considera un tesoro que ofrece una visión única sobre el clima de la Tierra durante la última era glacial, y podría revolucionar la comprensión de cómo los glaciares han resistido cambios climáticos drásticos.

El estudio, que amplía el registro glacial conocido en la región por más de 100,000 años, revela que estos núcleos de hielo son los más antiguos jamás recuperados de esta parte del Tíbet. Los investigadores analizaron núcleos de hielo recolectados en 1992 y 2015, y encontraron patrones similares en los isótopos de oxígeno, lo que sugiere que el hielo ha conservado un registro climático confiable y reproducible.

Lonnie Thompson, autor principal del estudio y profesor de ciencias de la Tierra en el Centro de Investigación Polar Byrd de la Universidad Estatal de Ohio, afirmó: "La reproducibilidad de los registros dentro de un caparazón de hielo es extremadamente importante. Si obtienes un registro idéntico 25 años después, puede decirte mucho sobre el comportamiento del hielo a lo largo del tiempo".

Para determinar la edad del hielo, el equipo de investigación utilizó métodos avanzados de datación que involucraron isótopos radiactivos de berilio y cloro. Estos elementos se descomponen a tasas predecibles, lo que los convierte en herramientas valiosas para identificar eventos en la historia ambiental de la Tierra, como el Excursión Geomagnética de Leschamp, que ocurrió hace más de 41,000 años.

Los resultados sugieren que el registro de hielo de Guliya podría extenderse mucho más allá de los 128,000 años hacia el pasado. "Es un hallazgo crítico, porque fuera de las regiones polares, este es el único núcleo de hielo que tenemos de las cumbres montañosas que retrocede tanto tiempo", destacó Thompson.

El hielo de Guliya es una fuente crucial de información sobre climas antiguos. A medida que la nieve se acumula y se comprime en hielo, puede conservar pistas químicas sobre la atmósfera y las condiciones ambientales de la época. Sin embargo, interpretar estos registros requiere una línea de tiempo confiable.

La nueva evidencia establece que al menos parte del hielo es considerablemente más antiguo que el Holoceno, lo que tiene implicaciones significativas para entender si las grandes masas de hielo en el Tíbet persistieron mientras el planeta emergía de la última era glacial. "Si solo tuviéramos hielo de la era del Holoceno en el Tíbet, eso significaría que las grandes capas de hielo de la última era glacial no persistieron durante el Holoceno temprano", explicó Thompson.

Los investigadores también planean estudiar más muestras para determinar cómo otros indicadores del clima pasado y las condiciones ambientales encajan en esta historia más extensa. Este trabajo podría revelar información que anteriormente se pasó por alto o se interpretó de manera diferente debido a la falta de comprensión sobre la edad del hielo.

El estudio fue publicado en la revista Science Advances y recibió apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU.. Junto a Thompson, los coautores de la Universidad Estatal de Ohio incluyen a Mary Davis y Ellen Mosley-Thompson, y otros colaboradores de diversas instituciones.