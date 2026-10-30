Chocaron un taxi y un auto en la esquina de Avellaneda y Santa Fe

Un choque entre un taxi Fiat Siena y un Fiat Cronos se produjo este viernes por la mañana en la esquina de avenida Avellaneda y Santa Fe, en el macrocentro de Rosario, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. A pesar del impacto, los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos.

José Luis, quien manejaba el Fiat Cronos, contó al móvil de Cadena 3 Rosario que circulaba por Avellaneda cuando se encontró con el taxi, que avanzaba por Santa Fe detrás de un colectivo. “Me enganchó el taxista porque el colectivo no me agarró a mí”, relató sobre la secuencia del accidente. Además, reconoció que el semáforo le había dado rojo cuando intentaba cruzar la intersección.

FOTO: Accidente en Avellaneda y Santa Fe.

Tras el siniestro, los dos automóviles fueron retirados de la calzada y el tránsito quedó liberado. Sin embargo, quedaron restos de plásticos y fragmentos de ópticas sobre el pavimento, además de una mancha de líquido cuya procedencia no pudo determinarse.

Por ese motivo, se pidió precaución a quienes circulen por el sector. Entre los elementos que quedaron sobre la calle había tornillos y restos de los vehículos, además de posibles manchas de aceite o combustible que podían volver resbaladizo el asfalto.

Informe de Julián Maragliano.