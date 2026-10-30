Chocaron un taxi y un auto en la esquina de Avellaneda y Santa Fe
Los conductores resultaron ilesos. Uno de ellos contó cómo fue la secuencia del impacto y advirtió sobre el semáforo en rojo.
30/10/2026 | 06:49Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Accidente en Avellaneda y Santa Fe.
Un choque entre un taxi Fiat Siena y un Fiat Cronos se produjo este viernes por la mañana en la esquina de avenida Avellaneda y Santa Fe, en el macrocentro de Rosario, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. A pesar del impacto, los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos.
José Luis, quien manejaba el Fiat Cronos, contó al móvil de Cadena 3 Rosario que circulaba por Avellaneda cuando se encontró con el taxi, que avanzaba por Santa Fe detrás de un colectivo. “Me enganchó el taxista porque el colectivo no me agarró a mí”, relató sobre la secuencia del accidente. Además, reconoció que el semáforo le había dado rojo cuando intentaba cruzar la intersección.
FOTO: Accidente en Avellaneda y Santa Fe.
Tras el siniestro, los dos automóviles fueron retirados de la calzada y el tránsito quedó liberado. Sin embargo, quedaron restos de plásticos y fragmentos de ópticas sobre el pavimento, además de una mancha de líquido cuya procedencia no pudo determinarse.
Por ese motivo, se pidió precaución a quienes circulen por el sector. Entre los elementos que quedaron sobre la calle había tornillos y restos de los vehículos, además de posibles manchas de aceite o combustible que podían volver resbaladizo el asfalto.
Informe de Julián Maragliano.
Lectura rápida
1. ¿Qué ocurrió en Rosario?
Un choque entre un taxi Fiat Siena y un Fiat Cronos.
2. ¿Quiénes estuvieron involucrados en el accidente?
Los conductores de un taxi Fiat Siena y un Fiat Cronos, siendo José Luis el conductor del Fiat Cronos.
3. ¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió este viernes por la mañana.
4. ¿Dónde tuvo lugar el choque?
En la esquina de avenida Avellaneda y Santa Fe, en el macrocentro de Rosario.
5. ¿Por qué se pidió precaución tras el accidente?
Quedaron restos de plásticos, fragmentos de ópticas y manchas de líquido en la calzada, lo que podía volver resbaladizo el asfalto.