Volcó un camión frigorífico en la autopista Rosario-Córdoba

Un camión frigorífico volcó este viernes alrededor de las 5.20 en el kilómetro 318 de la autopista Rosario-Córdoba, entre Roldán y San Jerónimo Sud. El vehículo quedó tendido sobre el sector de pasto a un costado de la traza.

A raíz del siniestro, se interrumpió inicialmente la circulación en la mano hacia Córdoba, mientras que en sentido a Rosario quedó habilitado un solo carril. La situación generó complicaciones para quienes transitaban por ese sector.

Al momento del accidente había poco tránsito, la calzada estaba seca y la visibilidad era normal. Posteriormente, se informó que la mano hacia Córdoba fue habilitada, por lo que se normalizó parcialmente la circulación en la zona.

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