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Volcó un camión frigorífico en la autopista Rosario-Córdoba

El siniestro ocurrió durante la madrugada, a la altura del kilómetro 318, entre Roldán y San Jerónimo Sud. La circulación ya fue restablecida en ambos sentidos.

30/10/2026 | 07:03Redacción Cadena 3 Rosario

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Accidente en la Autopista Rosario Córdoba.

FOTO: Accidente en la Autopista Rosario Córdoba.

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Un camión frigorífico volcó este viernes alrededor de las 5.20 en el kilómetro 318 de la autopista Rosario-Córdoba, entre Roldán y San Jerónimo Sud. El vehículo quedó tendido sobre el sector de pasto a un costado de la traza.

A raíz del siniestro, se interrumpió inicialmente la circulación en la mano hacia Córdoba, mientras que en sentido a Rosario quedó habilitado un solo carril. La situación generó complicaciones para quienes transitaban por ese sector.

Al momento del accidente había poco tránsito, la calzada estaba seca y la visibilidad era normal. Posteriormente, se informó que la mano hacia Córdoba fue habilitada, por lo que se normalizó parcialmente la circulación en la zona.

Información en desarrollo...

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un camión frigorífico volcó en la autopista Rosario-Córdoba.

¿Quién estuvo involucrado? El accidente involucró a un camión frigorífico.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió este viernes a las 5.20.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? En el kilómetro 318 de la autopista Rosario-Córdoba, entre Roldán y San Jerónimo Sud.

¿Cómo afectó la circulación? Se interrumpió la circulación hacia Córdoba y se habilitó un solo carril hacia Rosario.

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