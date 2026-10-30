Volcó un camión frigorífico en la autopista Rosario-Córdoba
El siniestro ocurrió durante la madrugada, a la altura del kilómetro 318, entre Roldán y San Jerónimo Sud. La circulación ya fue restablecida en ambos sentidos.
30/10/2026 | 07:03Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Accidente en la Autopista Rosario Córdoba.
Un camión frigorífico volcó este viernes alrededor de las 5.20 en el kilómetro 318 de la autopista Rosario-Córdoba, entre Roldán y San Jerónimo Sud. El vehículo quedó tendido sobre el sector de pasto a un costado de la traza.
A raíz del siniestro, se interrumpió inicialmente la circulación en la mano hacia Córdoba, mientras que en sentido a Rosario quedó habilitado un solo carril. La situación generó complicaciones para quienes transitaban por ese sector.
Al momento del accidente había poco tránsito, la calzada estaba seca y la visibilidad era normal. Posteriormente, se informó que la mano hacia Córdoba fue habilitada, por lo que se normalizó parcialmente la circulación en la zona.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un camión frigorífico volcó en la autopista Rosario-Córdoba.
¿Quién estuvo involucrado? El accidente involucró a un camión frigorífico.
¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió este viernes a las 5.20.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En el kilómetro 318 de la autopista Rosario-Córdoba, entre Roldán y San Jerónimo Sud.
¿Cómo afectó la circulación? Se interrumpió la circulación hacia Córdoba y se habilitó un solo carril hacia Rosario.