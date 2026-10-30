FOTO: El Gobierno de Santa Cruz decretó duelo provincial por la muerte de los hermanos Virreira

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) – El Gobierno de Santa Cruz ha declarado dos días de duelo provincial tras la muerte de los hermanos Leo y José Virreira, quienes fueron encontrados sin vida este jueves después de cinco días de búsqueda, tras haber sido arrastrados por el agua.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución de Firma Conjunta RESFC-2026-93-E-SANTACRUZ-JGM, firmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, y la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio.

Según la disposición, durante el período de duelo, las banderas nacional y provincial se izarán a media asta en todos los edificios públicos, como una muestra de respeto ante una pérdida que ha impactado profundamente a la comunidad santacruceña.

En el texto de la resolución, el Gobierno provincial manifestó sus condolencias y su apoyo a la familia Virreira, así como a amigos, compañeros, docentes y miembros de la comunidad deportiva, quienes se ven afectados por este trágico suceso.

También se hace mención al intenso operativo que se llevó a cabo durante cinco días, donde participaron efectivos policiales, bomberos, equipos de rescate, personal de Protección Civil, fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, así como vecinos de la zona.

La resolución indica que la pérdida de Leo y José ha causado un profundo luto en Santa Cruz y representa un motivo de dolor, consternación y solidaridad para toda la sociedad.

Finalmente, el Gobierno provincial ha instado a las municipalidades, comisiones de fomento y entidades intermedias de Santa Cruz a implementar medidas similares en sus respectivas áreas, como un gesto de duelo y acompañamiento ante la irreparable pérdida de los dos menores.

Desaparición y hallazgo de los cuerpos

Leo y José Virreira, de 10 y 12 años, desaparecieron el domingo 25 de octubre por la tarde mientras jugaban con otros niños en el río, en un área conocida como La Toma, en Palermo Aike, sobre la Ruta Nacional 40.

En cuestión de momentos, los hermanos fueron arrastrados, lo que dio inicio a un amplio operativo de búsqueda en la zona, que culminó este jueves.

En el quinto día de búsqueda, las autoridades confirmaron el primer avistamiento durante sobrevuelos en Palermo Aike, mientras que el segundo hallazgo ocurrió horas más tarde cerca del puente.