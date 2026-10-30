Cómo funcionará el nuevo servicio público de cremación y cementario para mascotas en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires contará con un cementerio público y un sistema de cremación para mascotas, dos servicios que funcionarán en el cementerio de la Chacarita.

La iniciativa forma parte de un paquete de tres leyes aprobadas por la Legislatura porteña, impulsadas por los legisladores Emanuel Ferrario y Graciela Ocaña, que buscan ampliar las políticas públicas vinculadas al cuidado y la protección animal.

En diálogo con Cadena 3, Ferrario explicó que las nuevas normas buscan acompañar a las familias en dos momentos fundamentales: cuando un animal llega al hogar y comienza a formar parte de la familia, y cuando llega el momento de despedirlo.

"Nos acompaña a las familias en dos momentos que hasta ahora el Estado estaba ausente: cuando los animales llegan a nuestra familia y tenemos que aprender a cuidarlos, y también en el momento más triste y doloroso, que es cuando fallecen", señaló el legislador.

El cementerio público para mascotas y el sistema de cremación estarán ubicados en el predio del cementerio de la Chacarita y ofrecerán una alternativa para quienes pierden a sus animales de compañía.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la creación de un servicio público de cremación. Según detalló Ferrario, será gratuito para organizaciones y rescatistas, mientras que las familias particulares deberán abonar un monto mínimo destinado a cubrir los costos operativos.

El legislador explicó que actualmente las familias cuentan con pocas alternativas cuando fallece una mascota. Una de ellas es recurrir a servicios de cremación colectiva, en los que no existe la posibilidad de recuperar las cenizas del animal.

Con el nuevo sistema, se busca ofrecer una opción pública y accesible, que permita acompañar el proceso de despedida y brindar una respuesta a una necesidad cada vez más presente en los hogares.

Además del cementerio y el crematorio, la Legislatura aprobó una tercera iniciativa denominada Ley de Compasión, impulsada por Ferrario, que establece la incorporación de contenidos obligatorios sobre respeto, cuidado y protección de los animales en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta contempla una implementación gradual en todos los niveles educativos, con el objetivo de que los estudiantes aprendan desde pequeños cuáles son las responsabilidades que implica convivir con un animal.

Ferrario sostuvo que actualmente gran parte de esos conocimientos se transmiten de manera informal, a través de las familias, los amigos o el entorno cercano.

"Nos parece muy importante que en la educación haya contenidos donde los chicos aprendan justamente la importancia de la protección animal, las responsabilidades de tener un animal y qué significa ser tutor de un perro o un gato que te va a acompañar durante los próximos 15 o 20 años", explicó.

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La iniciativa apunta a promover una convivencia responsable, generar conciencia sobre el bienestar animal y prevenir situaciones de maltrato y abandono.

Ferrario también hizo referencia al crecimiento de la presencia de animales de compañía en los hogares argentinos. Según estimaciones mencionadas por el legislador, en el país habría más de 17 millones de mascotas.

El fenómeno se profundizó especialmente después de la pandemia, cuando muchas familias incorporaron perros y gatos y consolidaron un vínculo cada vez más estrecho con ellos.

En ese contexto, las nuevas leyes buscan reconocer esa transformación social y dar respuestas desde el Estado a distintas necesidades vinculadas con la vida de los animales, desde su llegada a una familia hasta el momento de su fallecimiento.

Con la aprobación de estas tres iniciativas, Buenos Aires avanzará en la creación de servicios públicos para mascotas y en la incorporación de la educación sobre protección animal como parte de la formación escolar.

Informe de Alejandro Bustos