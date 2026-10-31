El calentamiento global se acelera a un ritmo récord, advierten científicos

El calentamiento global ha aumentado de manera pronunciada en la última década, con la Tierra calentándose más rápido que en cualquier otro momento desde que se iniciaron los registros de temperatura moderna en 1880. Un nuevo estudio del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) proporciona la primera evidencia estadísticamente significativa de que la velocidad del calentamiento global ha incrementado desde aproximadamente 2015, incluso después de considerar factores naturales que temporalmente elevan o disminuyen las temperaturas globales.

Los investigadores determinaron que el planeta ha experimentado un aumento de aproximadamente 0.35°C por década en los últimos diez años, aunque la cifra exacta varía según el conjunto de datos de temperatura utilizado. Esta tasa es casi el doble de la media de poco menos de 0.2°C por década registrada entre 1970 y 2015. Los hallazgos sugieren que las temperaturas globales no solo continúan aumentando, sino que la velocidad a la que lo hacen también se ha acelerado considerablemente.

"Ahora podemos demostrar una aceleración fuerte y estadísticamente significativa del calentamiento global desde alrededor de 2015", declaró Grant Foster, un experto en estadísticas de EE.UU. y coautor del estudio, publicado en la revista científica Geophysical Research Letters.

Detectar cambios en el ritmo subyacente del calentamiento global es más complicado que simplemente comparar temperaturas de un año a otro. Los patrones climáticos naturales pueden hacer que el planeta sea temporalmente más cálido o más frío, lo que podría ocultar tendencias a largo plazo. Por ejemplo, el El Niño puede aumentar temporalmente las temperaturas globales al liberar calor desde el océano Pacífico tropical hacia la atmósfera, mientras que las erupciones volcánicas pueden tener el efecto opuesto al reflejar la luz solar de nuevo al espacio.

Para abordar este problema, los investigadores ajustaron matemáticamente las observaciones de temperatura para tener en cuenta estas influencias conocidas. Esto les permitió examinar la tendencia de calentamiento a más largo plazo con mayor claridad, sin las fluctuaciones temporales que pueden ocultar cambios en su ritmo.

El equipo analizó cinco importantes conjuntos de datos de temperatura global (NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth, ERA5). Estos registros ampliamente utilizados combinan observaciones y, en algunos casos, datos atmosféricos adicionales para rastrear cómo ha cambiado la temperatura de la Tierra a lo largo del tiempo. Los resultados fueron notablemente consistentes. Independientemente del conjunto de datos o método estadístico utilizado, encontraron evidencia sólida de que el calentamiento global ha acelerado.

"Los datos ajustados muestran una aceleración del calentamiento global desde 2015 con una certeza estadística de más del 98%, consistente en todos los conjuntos de datos examinados e independiente del método de análisis elegido", explicó Stefan Rahmstorf, investigador del PIK y autor principal del estudio.

En términos estadísticos, esto significa que la evidencia de un cambio en la tendencia de calentamiento es lo suficientemente fuerte como para que los investigadores pudieran distinguirla de las fluctuaciones ordinarias en el registro de temperatura con un nivel de confianza que supera el 98%.

Una pregunta importante fue si las extraordinarias temperaturas globales registradas en 2023 y 2024 estaban haciendo que la tendencia de calentamiento reciente pareciera más pronunciada de lo que realmente era. Ambos años fueron excepcionalmente cálidos, en parte debido a influencias naturales como el El Niño y un período de actividad solar elevada conocido como el máximo solar.

Después de tener en cuenta estos efectos, los investigadores encontraron que las temperaturas ajustadas para 2023 y 2024 eran algo más bajas que las observaciones originales. Sin embargo, ambos años permanecieron como los más cálidos desde que comenzaron los registros de temperatura instrumentales.

El análisis también reveló que los signos de aceleración del calentamiento ya estaban emergiendo en 2013 o 2014 en todos los cinco conjuntos de datos de temperatura, lo que indica que el hallazgo no fue simplemente el resultado de temperaturas inusualmente altas en los años más recientes.

Los investigadores utilizaron dos técnicas estadísticas diferentes para determinar si la tasa de calentamiento había cambiado desde la década de 1970. La primera, llamada análisis de tendencia cuadrática, busca un patrón curvado en los registros de temperatura que indicaría que el calentamiento se está acelerando en lugar de continuar a un ritmo constante. La segunda, un modelo lineal por partes, compara tendencias de calentamiento en diferentes períodos e identifica cuándo parece haber cambiado la tasa de aumento de temperatura.

Ambos enfoques apoyaron la conclusión de que el calentamiento global ha acelerado significativamente.

Aunque los hallazgos proporcionan una fuerte evidencia estadística de que el calentamiento global se está acelerando, el estudio no se diseñó para determinar exactamente por qué ha ocurrido esta aceleración. Los investigadores enfatizan esta distinción porque detectar un cambio en la tasa de calentamiento es diferente de identificar los procesos físicos responsables de ello. Sin embargo, la aceleración observada es consistente con lo que los modelos climáticos actuales pueden producir.

Las implicaciones de esta aceleración son importantes para los esfuerzos internacionales por limitar el calentamiento global. Bajo el Acuerdo de París, los países acordaron esforzarse por limitar el aumento a largo plazo de las temperaturas globales a 1.5°C sobre los niveles preindustriales. Si la tasa de calentamiento medida en la última década continúa, los investigadores advierten que el planeta podría cruzar ese umbral de manera sostenida antes de lo que se había anticipado.

"Si la tasa de calentamiento de los últimos diez años continúa, conduciría a un excedente a largo plazo del límite de 1.5°C del Acuerdo de París antes de 2030", afirmó Stefan Rahmstorf. "Qué tan rápido continúa calentándose la Tierra depende en última instancia de cuán rápido reduzcamos las emisiones de CO 2 globales a cero".

Este estudio resalta una preocupación cada vez más importante: la temperatura de la Tierra no solo está aumentando, sino que ha estado aumentando considerablemente más rápido en los últimos años que en las décadas anteriores. Si este ritmo rápido continúa, tendrá grandes consecuencias sobre cómo rápidamente el mundo alcanzará umbrales climáticos críticos.