FOTO: El Manchester City perdió ante el Brighton y peligra su liderazgo en la Premier League.

Buenos Aires, 31 de octubre (NA) - El Manchester City sufrió una nueva derrota al caer 2 a 1 frente al Brighton, lo que pone en riesgo su posición de liderazgo en la Premier League. Este resultado deja al equipo con 21 puntos, los mismos que tiene el Arsenal, que podría tomar la delantera si logra vencer al Liverpool este domingo.

En el encuentro, que se disputó en casa, el equipo dirigido por Enzo Maresca no logró imponerse y recibió el primer gol a los 11 minutos del primer tiempo, anotado por Yasin Ayari. La derrota afecta significativamente al Manchester City, que se encontraba en la búsqueda de mantener su dominio en la liga.

Por su parte, el Brighton sigue en una posición competitiva, ocupando el tercer lugar con 19 puntos, lo que lo mantiene en zona de clasificación para la UEFA Champions League. Además, el Brighton participa en la Conference League esta temporada, lo que aumenta la relevancia de sus actuaciones.

En otro encuentro de la jornada, el Chelsea logró una victoria por 2 a 0 sobre el Manchester United, con goles de Morgan Rogers y Cole Palmer. Esta victoria posiciona a los "Blues" en el cuarto lugar con 16 unidades, lo que les permite seguir aspirando a los primeros puestos de la tabla.

En contraste, el Manchester United enfrenta una crisis profunda, ubicándose en la zona de descenso directo con solo 7 puntos y en el puesto 17 de la clasificación, lo que aumenta la presión sobre el equipo y su cuerpo técnico.

Durante la misma fecha, también se registraron otros cuatro partidos: el Hull City empató 2 a 2 contra el Ipswich Town, el Coventry City venció 3 a 1 al Sunderland, el Brentford se impuso 2 a 0 sobre el Nottingham y el Bournemouth logró un triunfo por 2 a 0 frente al Leeds.