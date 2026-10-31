FOTO: La APN avanza en la instalación de un puente Bailey en Pampa Linda tras el colapso del puente

Buenos Aires, 31 octubre (NA) – La Administración de Parques Nacionales comunicó que se encuentran en la etapa final de trámites para la instalación de un puente Bailey del Ejército Argentino en Pampa Linda, lo que permitirá restablecer la conectividad vial tras el colapso del puente de madera que cruzaba el río Manso.

La estructura temporal será proporcionada por la VI Brigada de Montaña "General de División Conrado Excelso Villegas", ubicada en la ciudad de Neuquén, que también aportará ingenieros y técnicos para llevar a cabo esta tarea.

Según la información proporcionada por la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, el colapso del puente se debió a una crecida extraordinaria que provocó el desbordamiento del cauce y la inundación del área circundante.

El Departamento de Infraestructura y Logística del Parque Nacional se encuentra trabajando en el acondicionamiento del área para recibir el puente modular tipo Bailey, que se estima tendrá una longitud de aproximadamente 30 metros.

Actualmente, las tareas de adecuación de los accesos y la vinculación del camino existente con la nueva ubicación del puente están completadas en un 90%, según los datos oficiales, y se encuentran en condiciones de recibir la estructura a instalar.

El procedimiento incluirá el izado del puente provisional, la reconstrucción de los estribos de hormigón que resultaron afectados y la colocación de nuevas barreras hidráulicas para prevenir futuras socavaciones.

Previamente, se realizaron trabajos de despeje y movimientos de terreno, lo que incluyó la remoción de los restos de la estructura anterior y la adecuación de una nueva traza lateral, utilizando camiones y maquinaria vial.

Además, el Directorio de Parques Nacionales ha iniciado el proceso para convocar a una licitación pública que permita la construcción de un puente definitivo y las obras conexas necesarias.

Mientras se continúan con las tareas, el circuito hacia Cerro Tronador permanece cerrado hasta nuevo aviso. Los equipos técnicos también llevaron a cabo una revisión general del camino desde Los Rápidos hasta Pampa Linda, facilitando así el tránsito de camiones y maquinaria en la zona.

Asimismo, se están realizando trabajos de mejora en el trazado de 2.600 metros desde Pampa Linda hacia el sector del Ventisquero Negro, donde el terraplén del camino se vio afectado por la crecida extraordinaria, al igual que algunas estructuras en el área del Saltillo de las Nalcas.