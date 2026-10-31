Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.
El sorteo número 26602 de la Quiniela Nocturna se realizó el sábado 31 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2123, correspondiente a "A primera (Cocinero)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26602, correspondiente a la Quiniela Nocturna, se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2123, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cocinero).
1° 2123
2° 2520
3° 1444
4° 6946
5° 4822
6° 5769
7° 1499
8° 0067
9° 2665
10° 5541
11° 5126
12° 6556
13° 1627
14° 4996
15° 2619
16° 6958
17° 1788
18° 3528
19° 6722
20° 0504
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26602 de la Quiniela Nocturna.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El sábado 31 de octubre a las 21:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 2123, correspondiente a "A primera (Cocinero)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.
¿Dónde se pueden ver los resultados?
Los resultados están disponibles en la página de la Quiniela.