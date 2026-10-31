Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy sábado 31 de octubre.

El número de sorteo 26602, correspondiente a la Quiniela Nocturna, se llevó a cabo el sábado 31 de octubre a las 21:00. El número a la cabeza fue 2123, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cocinero).

1° 2123

2° 2520

3° 1444

4° 6946

5° 4822

6° 5769

7° 1499

8° 0067

9° 2665

10° 5541

11° 5126

12° 6556

13° 1627

14° 4996

15° 2619

16° 6958

17° 1788

18° 3528

19° 6722

20° 0504

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?

El sorteo número 26602 de la Quiniela Nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?

El sábado 31 de octubre a las 21:00.

¿Cuál fue el número ganador?

El número a la cabeza fue 2123, correspondiente a "A primera (Cocinero)".

¿Cuántos números se sortearon?

Se sortearon un total de 20 números.

¿Dónde se pueden ver los resultados?

Los resultados están disponibles en la página de la Quiniela.