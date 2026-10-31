Colapinto llega con buenas sensaciones a la clasificación: terminó 12° en la última práctica

FOTO: El Alpine A526 rodando por el circuito de México. (Foto: Alpine)

Franco Colapinto tuvo una buena actuación en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine finalizó 12° en el Autódromo Hermanos Rodríguez y quedó por delante de su compañero Pierre Gasly, en la antesala de la clasificación que definirá la grilla de partida para la carrera del domingo.

Colapinto registró su mejor vuelta en 1m18s652, a 1s052 del tiempo más rápido de la sesión. La diferencia con Gasly fue de apenas 0s022: el francés terminó 13° con una marca de 1m18s674.

El entrenamiento dejó una referencia alentadora para el argentino, que el viernes había concluido 16° en la segunda práctica después de ceder su monoplaza al italiano Gabriele Minì durante la primera sesión.

Norris superó a Antonelli por una milésima

La lucha por el primer puesto tuvo un cierre ajustadísimo. Lando Norris, con McLaren, marcó el mejor tiempo de la práctica con 1m17s600, apenas una milésima por delante de Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, que había registrado 1m17s601.

Charles Leclerc, quien había liderado los dos entrenamientos del viernes, terminó tercero con Ferrari, a 0s117 de la punta. Oscar Piastri fue cuarto y Max Verstappen completó los cinco primeros lugares.

Lewis Hamilton quedó sexto, seguido por George Russell e Isack Hadjar. Los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad completaron los diez primeros puestos.

Colapinto mejoró sus tiempos y terminó delante de Gasly

El argentino comenzó la sesión con neumáticos medios y fue uno de los primeros en marcar tiempos de referencia. Su registro inicial fue de 1m21s095, que luego mejoró a 1m20s982.

Después de completar su primer stint de ocho vueltas, regresó a la pista para continuar con el trabajo de puesta a punto. En esa segunda salida consiguió bajar sus tiempos y llegó a ubicarse décimo en el clasificador.

En el tramo final, Colapinto montó neumáticos blandos para realizar una simulación de clasificación. Con ese compuesto marcó 1m18s652 y llegó a ocupar el noveno puesto de manera provisoria, aunque luego fue superado por otros pilotos y terminó 12°.

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La sesión también tuvo inconvenientes para Sergio Pérez, que apenas completó una vuelta de instalación con Cadillac y no volvió a salir por un problema que requirió el cambio de la unidad de potencia. Gabriel Bortoleto, de Audi, tampoco registró tiempos.

Por su parte, Ryo Hirakawa finalizó 19° en su primera participación con Haas, luego de ser confirmado como reemplazante de Esteban Ocon para lo que resta del fin de semana.

Horarios de Colapinto en el GP de México

Con la última práctica completada, Colapinto tendrá ahora el desafío de trasladar las buenas sensaciones a la clasificación. La sesión comenzará este sábado a las 18 (hora argentina) y determinará el orden de largada para la competencia.

La carrera del Gran Premio de México se disputará el domingo 1° de noviembre, desde las 17 de Argentina, sobre un total de 71 vueltas en el circuito Hermanos Rodríguez.

Cronograma (hora argentina):

Sábado 31 de octubre: clasificación, a las 18.

Domingo 1° de noviembre: carrera, a las 17 (71 vueltas).

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