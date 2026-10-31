Un muro de 4,000 años en Marruecos transforma la historia del norte de África

En las colinas del noroeste de Marruecos, un reciente hallazgo arqueológico en Oued Beht está revelando un capítulo desconocido de la historia de la región. El descubrimiento de una estructura defensiva considerable sugiere que, durante el segundo milenio antes de Cristo, las comunidades de África del noroeste estaban activamente moldeando su entorno y participando en redes más amplias de interacción a través del mundo mediterráneo.

Investigaciones previas del Proyecto Arqueológico Oued Beht ya habían sacado a la luz lo que probablemente es el complejo agrícola más antiguo y grande descubierto en África, fuera del Valle del Nilo, datando de hace aproximadamente 5,400 a 4,900 años. Las nuevas excavaciones realizadas en 2023 han profundizado el entendimiento sobre el sitio.

Un estudio reciente mostró que se había descubierto la construcción a gran escala más antigua, de probable carácter defensivo, en el norte de África, más allá del Valle del Nilo, datando entre 4,000 y 3,500 años. Aunque no se conoce exactamente qué amenazas buscaban contrarrestar estas estructuras similares a muros, se sugiere que estaban relacionadas con una creciente competencia por la tierra y los recursos, así como el control de los movimientos a través del paisaje.

Este hallazgo retrocede la evidencia de la arquitectura defensiva organizada en el Magreb y sugiere que las sociedades de la región en ese tiempo eran más complejas y estructuradas de lo que se había creído anteriormente. Además, el estudio revela que la cresta de Oued Beht volvería a ser un punto focal en el periodo medieval, entre los siglos XI y XIII de nuestra era, cuando la misma estructura defensiva fue reconstruida y se estableció un pequeño asentamiento o granja en una colina cercana.

Estos descubrimientos brindan una visión arqueológica rara sobre las comunidades rurales tanto en tiempos prehistóricos como medievales, ayudando a entender cómo se desarrollaron y mantuvieron las sociedades en una región que a menudo ha sido pasada por alto en los libros de historia.

Un centro prehistórico en el Magreb

Durante mucho tiempo, la prehistoria tardía de la región del Magreb en África del norte había sido poco comprendida. En comparación con áreas vecinas como Iberia en el suroeste de Europa o Atenas en el este del Mediterráneo, la evidencia arqueológica era a menudo fragmentaria. Sin embargo, en los últimos años, esta situación ha cambiado drásticamente.

Las excavaciones en Oued Beht han revelado una gran concentración de actividad humana que abarca al menos diez hectáreas. La fase más antigua data de mediados del cuarto y principios del tercer milenio antes de Cristo, correspondiente al periodo Neolítico final.

La evidencia ambiental de restos de plantas y animales de la era prehistórica indica que existía una comunidad agrícola que cultivaba cultivos como cebada y trigo, además de explotar plantas silvestres y criar ganado. El sitio también funcionó como un importante centro de producción artesanal, donde se descubrieron miles de hachas de piedra pulida y otras herramientas, así como cerámica finamente elaborada, a menudo decorada con patrones pintados.

Aún no está claro si el Oued Beht prehistórico funcionaba como un pueblo permanente, un centro estacional o algo menos conocido. Sin embargo, estaba claramente enfocado en el paisaje del noroeste de Marruecos.

El muro defensivo

Desde la década de 1930, se había notado la presencia de posibles obras de tierra y muros antiguos. El arqueólogo francés Armand Ruhlmann fue el primero en documentar una configuración de tres muros, con el cuarto lado protegido por el escarpe natural de la cresta, describiendo un éperon barré (espuela barrada). Sin embargo, su naturaleza precisa y fecha permanecieron inciertas hasta ahora.

Las nuevas excavaciones han aclarado la existencia de un foso, un terraplén y un muro construidos en una sección estrecha de la cresta de Oued Beht, entre el río y un barranco. Esto cortó y protegió la punta sur de la cresta. Las dataciones por radiocarbono de los depósitos asociados con estas estructuras proporcionaron las cronologías para el estudio, situando su construcción original en una época equivalente a la Edad del Bronce del resto del Mediterráneo occidental. Esto convierte a esta estructura en la primera construcción defensiva confirmada en el norte de África, fuera de Egipto.

¿Cuál era la función de esta construcción?

Este muro plantea preguntas importantes sobre la sociedad que lo construyó. La edificación de un sistema de terraplén y foso requería planificación, coordinación y movilización de mano de obra, lo que sugiere una comunidad capaz de organizar iniciativas de construcción complejas. Durante la fase neolítica anterior, la actividad en Oued Beht se había centrado en la zona norte más amplia y abierta del sitio. Sin embargo, en el periodo de este nuevo estudio, el enfoque se había trasladado a la estrecha y más defendible cresta sur, lo que podría reflejar un cambio en las estrategias de asentamiento.

Conexiones mediterráneas

El segundo milenio antes de Cristo fue un periodo dinámico en el Mediterráneo. En el sur de Iberia, las sociedades argaric (aproximadamente 2200-1550 a.C.) estaban desarrollando asentamientos complejos, a menudo en colinas. Estos se caracterizaban por una arquitectura planificada, metalurgia avanzada (especialmente en la producción de bronce) y jerarquías sociales marcadas en las prácticas funerarias. Estas comunidades a menudo construían sitios fortificados y asentamientos estratégicamente ubicados que controlaban territorios circundantes.

La creciente evidencia sugiere que las comunidades en el noroeste de África estaban conectadas a redes mediterráneas más amplias, que incluían lo que hoy son España y Portugal. Los hallazgos en Oued Beht indican que el Magreb no estaba aislado, sino que participaba en procesos más amplios que moldeaban el oeste del Mediterráneo.

El sistema defensivo en el sitio puede reflejar transformaciones más amplias en la organización social y la interacción regional, evidenciando una creciente competencia por recursos y control de movimientos, así como estructuras de liderazgo más formalizadas.

Reescribiendo la historia

Los hallazgos en Oued Beht resaltan cuánto queda por aprender sobre la profunda historia de África del norte. El muro defensivo muestra que las comunidades de esta región fueron capaces de coordinar grandes proyectos de construcción y apunta a transformaciones sociales que recién comienzan a ser reconocidas. Las evidencias medievales demuestran que la cresta fue utilizada nuevamente muchos siglos después de que el asentamiento prehistórico hubiera sido abandonado. Oued Beht no fue simplemente un asentamiento de un solo periodo, sino un paisaje repetidamente seleccionado por diferentes comunidades a lo largo de milenios.

A medida que continúan las investigaciones, este lugar podría convertirse en clave para entender cómo las sociedades en el Magreb evolucionaron desde comunidades agrícolas tempranas hasta el mundo rural medieval.