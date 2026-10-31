En un duelo caliente, Instituto le gana a Estudiantes por un regalo de Muslera: seguilo en vivo
La Gloria se mide ante el Pincha en La Plata por la fecha 15. El encuentro se juega en el estadio Jorge Luis Hirschi desde las 21.30 horas. Transmite Cadena 3.
31/10/2026 | 22:23Redacción Cadena 3
FOTO: Instituto viene de ganarle 1 a 0 a Deportivo Riestra (Foto: @InstitutoACC).
Instituto visita a Estudiantes de La Plata en un compromiso clave por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputa en el estadio Jorge Luis Hirschi desde las 21.30 horas.
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Lectura rápida
¿Qué equipo visita a Estudiantes de La Plata?
Instituto visita a Estudiantes de La Plata.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará este sábado a las 21.30 horas.
¿Dónde se disputará el encuentro?
Se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi.
¿Quiénes estarán a cargo de la arbitraje?
La dirección arbitral estará a cargo de Hernán Mastrángelo y el VAR será controlado por Fernando Echenique.
¿Qué necesita Estudiantes para avanzar en el torneo?
Necesita sumar de a tres ante su gente para mantener expectativas de clasificación a los playoffs.