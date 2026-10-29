Instituto, a una victoria de asegurar el "1" del grupo

FOTO: La Gloria está a un paso

Instituto está a una victoria de asegurarse el primer puesto de la zona A del Torneo Clausura, luego de disputadas 14 fechas y a dos del final de la etapa regular.

El equipo ya está clasificado a los playoffs por el título, pero ser el mejor de la zona le asegurará ser local hasta las semifinales, si es que logra sortear después las demás etapas.

Claro que en ese sentido, deberá tener en cuenta la cantidad de puntos del líder de la otra zona para ser el mejor de los dos primeros.

La Gloria (32 puntos) visitará el sábado a Estudiantes de La Plata y el triunfo le asegurará el “1” ya que de máxima seguirá con cinco de diferencia respecto a Boca, Vélez y Defensa (tienen 27) faltando solamente tres unidades por jugar.

También lo asegurará en caso de empatar pero sus tres perseguidores, deberían perder o empatar.

Y si cae en La Plata, Boca, Vélez y Defensa tienen que ganar ya que hasta un empate le deja servido el primer puesto a Instituto.