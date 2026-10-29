Instituto, a una victoria de asegurar el "1" del grupo
Los detalles de lo que necesita la Gloria para asegurar el primer puesto de cara a los playoffs.
29/10/2026 | 16:55Redacción Cadena 3
FOTO: La Gloria está a un paso
Instituto está a una victoria de asegurarse el primer puesto de la zona A del Torneo Clausura, luego de disputadas 14 fechas y a dos del final de la etapa regular.
El equipo ya está clasificado a los playoffs por el título, pero ser el mejor de la zona le asegurará ser local hasta las semifinales, si es que logra sortear después las demás etapas.
Claro que en ese sentido, deberá tener en cuenta la cantidad de puntos del líder de la otra zona para ser el mejor de los dos primeros.
La Gloria (32 puntos) visitará el sábado a Estudiantes de La Plata y el triunfo le asegurará el “1” ya que de máxima seguirá con cinco de diferencia respecto a Boca, Vélez y Defensa (tienen 27) faltando solamente tres unidades por jugar.
También lo asegurará en caso de empatar pero sus tres perseguidores, deberían perder o empatar.
Y si cae en La Plata, Boca, Vélez y Defensa tienen que ganar ya que hasta un empate le deja servido el primer puesto a Instituto.
Lectura rápida
¿Qué necesita Instituto para asegurarse el primer puesto? Instituto necesita una victoria en su próximo partido.
¿Quiénes son los principales competidores de Instituto? Los principales competidores son Boca, Vélez y Defensa.
¿Cuándo juega Instituto su próximo partido? Instituto juega el sábado contra Estudiantes de La Plata.
¿Dónde se encuentra Instituto en la tabla de posiciones? Instituto tiene 32 puntos y lidera la zona A.
¿Por qué es importante ser el primero de la zona? Ser el primero asegura ser local hasta las semifinales en los playoffs.