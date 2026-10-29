Fiatti defendió la regulación de las aplicaciones de transporte: "Es un gran avance"

FOTO: Se aprobó la regulación de las aplicaciones de transporte en el Concejo de Rosario

Tras la aprobación de la regulación de las aplicaciones de transporte en Rosario, el concejal del oficialismo Fabricio Fiatti calificó la medida como “un gran avance” y sostuvo que permitirá mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan y trabajan mediante plataformas como Uber y DiDi.

En declaraciones a Cadena 3, el edil señaló que miles de rosarinos utilizan este sistema y consideró necesario establecer reglas para su funcionamiento. “Hay que mejorar las condiciones de seguridad, tanto para los pasajeros como para los choferes”, afirmó.

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Fiatti también se refirió a una de las situaciones que atravesaron los usuarios durante los controles municipales: la obligación de viajar en el asiento delantero para evitar inconvenientes vinculados con la identificación del servicio. “Si tantas personas tienen que viajar en el asiento de adelante, que termina generando una enorme dificultad, sobre todo para mujeres y jóvenes, eso se tiene que solucionar”, sostuvo.

Según explicó, la normativa busca establecer condiciones para que las plataformas puedan operar con normalidad y que los distintos prestadores se incorporen al sistema. En ese sentido, planteó como objetivo que taxis y remises puedan trabajar con todas las aplicaciones disponibles, al tiempo que los vehículos particulares puedan ofrecer el servicio privado de transporte sin quedar expuestos a sanciones municipales por esa actividad.

“De eso se trata”, resumió el concejal, quien destacó la necesidad de dar un marco de funcionamiento a una modalidad de transporte que ya tiene una presencia extendida en la ciudad.

Uno de los puntos que quedó afuera de la regulación fue el transporte de pasajeros en motocicletas. Sobre esa posibilidad, Fiatti anticipó que el tema seguirá en discusión, aunque explicó que el oficialismo mantiene reparos por la falta de cobertura aseguradora.

“Nosotros no estamos de acuerdo por una cuestión central: no hay seguro posible, no hay póliza de ninguna aseguradora en Argentina ni regulación de la Superintendencia de Seguros de la Nación que dé certeza, que dé cobertura de riesgo para esa modalidad de transporte”, afirmó.

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El concejal agregó que también existe preocupación por los índices de siniestralidad en Rosario y consideró que la ausencia de garantías de cobertura impide avanzar con una regulación para ese tipo de servicio.

Por último, Fiatti destacó el proceso de discusión que precedió a la aprobación de la ordenanza y la participación de distintos sectores en las reuniones de comisión. “Ha sido muy importante, sobre todo por todo el trabajo que hemos hecho en las comisiones, escuchando a todos los sectores”, señaló.

En ese sentido, mencionó las intervenciones de representantes de taxis, remises, trabajadores de plataformas y los distintos bloques políticos, incluso de aquellos que finalmente no acompañaron la iniciativa. Según sostuvo, esos aportes permitieron enriquecer el texto que llegó al recinto.

Entrevista de Franco Giacometti.