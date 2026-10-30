Ronda RIGI en Rosario: Desde Cruci apuestan a "aprovechar la capacidad productiva"

La primera ronda de negocios vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada en Rosario, reunió a empresas industriales interesadas en convertirse en proveedoras de los grandes proyectos de inversión que se desarrollan en sectores como la minería y la energía. En ese marco, Ignacio Imaz, CEO de Cruci, destacó las oportunidades que se abren para la industria santafesina.

“Lo primero que nos deja es, como rosarino, que estamos en un lugar de vuelta seguros y muy tranquilos. Ver que esto está pasando hoy en día en Rosario, en nuestra provincia de Santa Fe, es algo divino”, expresó el empresario sobre el encuentro.

Desde la perspectiva de la compañía, Imaz señaló que el crecimiento de la minería y la energía puede representar una oportunidad para ampliar la producción. “La minería está solamente en un 3%, está creciendo muchísimo la energía y nosotros, como Cruci, venimos a buscar aprovechar esas horas que hoy tenemos muertas, donde podemos aprovechar toda nuestra capacidad productiva y crecer”, explicó.

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Consultado sobre qué puede ofrecer la empresa a los inversores, sostuvo que los proyectos mineros necesitarán abastecimiento, nuevos materiales, innovación y servicios de montaje. En ese sentido, destacó que Cruci cuenta con certificaciones como ISO 9001 y otras normas técnicas, y manifestó el interés de posicionarse como proveedora para atender esas demandas.

Por último, Imaz valoró el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe para acercar a las industrias locales con los inversores. “Siento que como rosarinos y como santafesinos estamos realmente brillando hoy en día en Argentina. Entonces, siento mucho el apoyo”, afirmó. Y consideró que el desarrollo de estas inversiones puede abrir nuevas posibilidades de crecimiento para el sector industrial.

Informe de Julián Maragliano.