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Multa millonaria de AFA a Estudiantes de La Plata

La pena llegaría luego de la presencia del presidente del Pincha en UNO a pesar de una suspensión vigente  Sería de 50 millones de pesos.

30/10/2026 | 15:52Redacción Cadena 3

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En medio de la guerra que mantienen Estudiantes y River contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Tribunal de Disciplina le aplicó al presidente albirrojo una millonaria sanción.

Serían 50 millones de pesos los que deberá pagar. ¿Cuáles fueron las causas? Sebastián Martínez, el sobrino de Federico Beligoy (director nacional de Arbitraje), identificó que el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, se encontraba cerca del banco de suplentes durante el desarrollo del partido contra San Lorenzo, celebrado en UNO, cuando había sido suspendido por tres meses a raíz de sus insultos en la Supercopa Internacional contra Rosario Central.

De acuerdo a lo que publicó anoche el Boletín del Tribunal de Disciplina, la infracción fue por el artículo 12, 3 a) del Código Disciplinario. Ese apartado, dice: “Cualquier hecho inmoral o reprobable o acto que signifique indisciplina, no previsto en este Código será reprimido con la pena adecuada a su naturaleza, gravedad y circunstancias, pudiendo aplicarse las siguientes sanciones: amonestación, multa y clausura de cancha limitada a equipo de hasta tres fechas, pérdida de partido, deducción en la tabla hasta seis puntos”. En esta ocasión se usó la sanción económica.

+

En aquel duelo del 18 de octubre pasado, al árbitro Márquez Beligoy le advirtieron por el intercomunicador que la “Brujita” estaba en la boca de acceso al campo de juego. Sin embargo, como tenía activa la suspensión por tres meses que recibió por el escándalo en el final contra Central, el árbitro frenó el partido ante la sorpresa de los futbolistas, que no entendían el motivo.

El juez le ordenó que debía salir y Marcos Rojo fue uno de los que dio el aviso. Entonces, la Brujita se fue unos metros atrás. Una vez que se retiró a los vestuarios, se siguió el encuentro.

El Tribunal, además, aplicó la sanción más dura de la Liga Profesional para Alexander Medina, técnico de Estudiantes: fueron dos partidos de suspensión por su expulsión ante Unión.

Lectura rápida

¿Qué sanción recibió el presidente de Estudiantes? Se le aplicó una multa de 50 millones de pesos por infringir el Código Disciplinario.

¿Quién identificó la infracción? La infracción fue identificada por Sebastián Martínez, sobrino de Federico Beligoy.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El incidente ocurrió el 18 de octubre durante un partido contra San Lorenzo.

¿Qué artículo del Código Disciplinario se infringió? Se infringió el artículo 12, 3 a) del Código Disciplinario.

¿Qué sanción recibió el técnico de Estudiantes? Alexander Medina recibió dos partidos de suspensión por su expulsión ante Unión.

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