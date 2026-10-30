Los famosos que se sentarán en la mesa de Mirtha y PH este sábado 31 de octubre

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- Se han revelado los nombres de los famosos que formarán parte de la mesa de La Noche de Mirtha de este sábado 31 de octubre, que se emitirá a partir de las 21:30 por El Trece. A su vez, también se dieron a conocer los participantes de PH: Podemos hablar.

La conducción de la "mesaza" estará a cargo de Juana Viale, quien toma el lugar de su abuela mientras esta continúa su proceso de recuperación. Además, se informó sobre un incidente ocurrido durante la grabación de PH.

Los invitados de Mirtha

En esta nueva entrega que buscará abordar temas de actualidad, la producción ha confirmado la presencia del periodista Manu Jove, la actriz María Fernanda Callejón, la bailarina Noelia Marzol y el periodista Mauro Szeta.

La participación de estos invitados coincide con una semana marcada por sucesos policiales, como el asesinato de la docente rural Nancy Godoy en Corrientes. Además, Manu Jove hará su debut en América TV, donde se unirá a Tomás Rebord. Por otro lado, María Fernanda Callejón ha estado en el foco mediático debido a su relación con su expareja Ricardo Diotto, mientras que Noelia Marzol se alista para regresar al escenario con su espectáculo SEX.

Los invitados de PH: Podemos hablar

El programa conducido por Andy Kusnetzoff contará con una variada selección de celebridades, entre las que se encuentran el cantante Benjamín Amadeo, la periodista China Ansa, el actor Rafael Ferro, la actriz Mercedes Funes y el influencer Santiago Maratea.

Se anticipa que la emisión se caracterizará por un enfrentamiento entre Maratea y Ansa debido a la recaudación de fondos que el influencer ha realizado para ayudar al club Independiente.