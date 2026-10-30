Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 30 de octubre
Este viernes 30 de octubre, Mendoza presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 29°. Se espera un cielo mayormente despejado y condiciones de viento leves durante la jornada.
FOTO: Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 30 de octubre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.
Ahora
Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 27°. La sensación térmica es de 27°. La humedad se encuentra en un 36%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.
El clima hoy viernes 30 de octubre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3.6 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a un clima agradable durante el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. Para el sábado 31 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 28°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, también con lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 25°, con nubes dispersas. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, con cielo despejado.