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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este viernes 30 de octubre

Este viernes 30 de octubre, Mendoza presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 29°. Se espera un cielo mayormente despejado y condiciones de viento leves durante la jornada.

30/10/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 30 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 27°. La sensación térmica es de 27°. La humedad se encuentra en un 36%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy viernes 30 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 16° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3.6 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a un clima agradable durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán cambios en el clima. Para el sábado 31 de octubre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 28°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, también con lluvias ligeras. El lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 25°, con nubes dispersas. El martes 3 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 26°, con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 4 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, con cielo despejado.

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