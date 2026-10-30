Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 30 de octubre

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 25°. La sensación térmica se sitúa en 25°, con una humedad del 44% y una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 1.54 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy viernes 30 de octubre

Para este viernes 30 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que se mantendrá en niveles moderados. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en el clima. Para el sábado 31 de octubre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 33° con lluvias moderadas. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 32°, también con lluvias moderadas. El lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 27° con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 3 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 33°, con lluvias ligeras.