En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este viernes 30 de octubre

Este viernes 30 de octubre, Tucumán presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 15° y 29°. Se espera un cielo mayormente despejado y condiciones de viento leves.

30/10/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 30 de octubre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 30 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 25°. La sensación térmica se sitúa en 25°, con una humedad del 44% y una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 1.54 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy viernes 30 de octubre

Para este viernes 30 de octubre, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad que se mantendrá en niveles moderados. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en el clima. Para el sábado 31 de octubre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 33° con lluvias moderadas. El domingo 1 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 32°, también con lluvias moderadas. El lunes 2 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 27° con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 3 de noviembre, la mínima será de 21° y la máxima de 33°, con lluvias ligeras.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf