El Manchester City se enfrenta al Brighton en la novena fecha de la Premier League.

FOTO: El Manchester City de Enzo Fernández va por un nuevo triunfo en la Premier League

Buenos Aires, 30 octubre (NA) -- El Manchester City se medirá este sábado contra Brighton, en el arranque de la novena fecha de la Premier League de Inglaterra, que incluirá otros seis partidos a lo largo de la jornada.

Este encuentro está programado para las 12 del mediodía (hora de Argentina) y se llevará a cabo en el Etihad Stadium, con transmisión a través de ESPN y Disney+ Premium.

El Manchester City llega a este partido como uno de los punteros de la liga inglesa, habiendo acumulado 21 puntos de 24 posibles en las primeras ocho fechas. Sin embargo, su última presentación fue un traspié, ya que los dirigidos por el italiano Enzo Maresca sufrieron una derrota de 2-1 ante el Aston Villa, lo que les costó el puntaje perfecto y permitió que Arsenal los alcanzara en la cima.

Por su parte, el Brighton llega al duelo tras perder 2-0 en su visita a Liverpool y actualmente ocupa la tercera posición con 16 unidades.

Otro de los partidos destacados del sábado se jugará más temprano, a las 9:30, cuando Chelsea reciba al Manchester United, en un choque entre dos equipos con situaciones muy diferentes en la tabla.

Chelsea ha tenido un inicio de temporada positivo y se encuentra en la quinta posición con 13 puntos, mientras que Manchester United atraviesa un momento complicado, ubicado en el decimosexto puesto con solo seis puntos. Una nueva derrota podría poner en riesgo la continuidad de su director técnico, Michael Carrick.

En cuanto a la próxima jornada, el domingo se llevará a cabo un importante encuentro entre Liverpool y Arsenal a las 13:30, un verdadero duelo de candidatos.