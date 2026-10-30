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El Manchester City se enfrenta al Brighton en la novena fecha de la Premier League

El equipo dirigido por Enzo Maresca busca una victoria tras la reciente derrota ante Aston Villa. El encuentro se jugará en el Etihad Stadium y será televisado por ESPN y Disney+ Premium.

30/10/2026 | 10:51Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 30 octubre (NA) -- El Manchester City se medirá este sábado contra Brighton, en el arranque de la novena fecha de la Premier League de Inglaterra, que incluirá otros seis partidos a lo largo de la jornada.

Este encuentro está programado para las 12 del mediodía (hora de Argentina) y se llevará a cabo en el Etihad Stadium, con transmisión a través de ESPN y Disney+ Premium.

El Manchester City llega a este partido como uno de los punteros de la liga inglesa, habiendo acumulado 21 puntos de 24 posibles en las primeras ocho fechas. Sin embargo, su última presentación fue un traspié, ya que los dirigidos por el italiano Enzo Maresca sufrieron una derrota de 2-1 ante el Aston Villa, lo que les costó el puntaje perfecto y permitió que Arsenal los alcanzara en la cima.

Por su parte, el Brighton llega al duelo tras perder 2-0 en su visita a Liverpool y actualmente ocupa la tercera posición con 16 unidades.

Otro de los partidos destacados del sábado se jugará más temprano, a las 9:30, cuando Chelsea reciba al Manchester United, en un choque entre dos equipos con situaciones muy diferentes en la tabla.

Chelsea ha tenido un inicio de temporada positivo y se encuentra en la quinta posición con 13 puntos, mientras que Manchester United atraviesa un momento complicado, ubicado en el decimosexto puesto con solo seis puntos. Una nueva derrota podría poner en riesgo la continuidad de su director técnico, Michael Carrick.

En cuanto a la próxima jornada, el domingo se llevará a cabo un importante encuentro entre Liverpool y Arsenal a las 13:30, un verdadero duelo de candidatos.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
El Manchester City se enfrenta al Brighton en la novena fecha de la Premier League.

¿Cuándo es el encuentro?
El partido está programado para el sábado a las 12 del mediodía (hora de Argentina).

¿Dónde se jugará?
El encuentro se disputará en el Etihad Stadium, casa del Manchester City.

¿Cómo llega cada equipo?
El Manchester City es líder con 21 puntos, mientras que Brighton ocupa el tercer lugar con 16 puntos.

¿Qué otros partidos se destacan?
El Chelsea jugará contra el Manchester United en un duelo entre equipos en distintas realidades.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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