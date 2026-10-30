Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.

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El número de sorteo 31654, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2197, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 2197

2° 9070

3° 5994

4° 8492

5° 6398

6° 5737

7° 3151

8° 1807

9° 4016

10° 1197

11° 0135

12° 3776

13° 4690

14° 9817

15° 8044

16° 5700

17° 4446

18° 7588

19° 8510

20° 3408