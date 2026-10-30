Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.
El sorteo número 31654 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 30 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 2197, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Mesa)'.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31654, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2197, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2197
2° 9070
3° 5994
4° 8492
5° 6398
6° 5737
7° 3151
8° 1807
9° 4016
10° 1197
11° 0135
12° 3776
13° 4690
14° 9817
15° 8044
16° 5700
17° 4446
18° 7588
19° 8510
20° 3408
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31654 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 30 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 2197.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).
¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 1° 2197 al 20° 3408.