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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy viernes 30 de octubre.

El sorteo número 31654 de la quiniela vespertina se realizó el viernes 30 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 2197, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Mesa)'.

30/10/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31654, correspondiente a la quiniela vespertina, se llevó a cabo el viernes 30 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 2197, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 2197
2° 9070
3° 5994
4° 8492
5° 6398
6° 5737
7° 3151
8° 1807
9° 4016
10° 1197
11° 0135
12° 3776
13° 4690
14° 9817
15° 8044
16° 5700
17° 4446
18° 7588
19° 8510
20° 3408

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31654 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El viernes 30 de octubre a las 18:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue el 2197.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como A primera (Mesa).

¿Cuáles son los resultados de los 20 números?
Los resultados van del 1° 2197 al 20° 3408.

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