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Central empata ante Sarmiento en Junín y busca el triunfo para seguir en la pelea

Transmite Estadio3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

30/10/2026 | 21:24Redacción Cadena 3

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Rosario Central vs. Samiento de Junín. Torneo Clausura 2026.

FOTO: Rosario Central vs. Samiento de Junín. Torneo Clausura 2026.

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Rosario Central visita este viernes a Sarmiento de Junín desde las 21.15 en el estadio Eva Perón, por la fecha 15 del torneo. El encuentro corresponde a una nueva presentación del equipo dirigido por Jorge Almirón, que buscará sumar fuera de Rosario. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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Cuadro de Situación

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