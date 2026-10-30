Central empata ante Sarmiento en Junín y busca el triunfo para seguir en la pelea
Transmite Estadio3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.
30/10/2026 | 21:24Redacción Cadena 3
FOTO: Rosario Central vs. Samiento de Junín. Torneo Clausura 2026.
Rosario Central visita este viernes a Sarmiento de Junín desde las 21.15 en el estadio Eva Perón, por la fecha 15 del torneo. El encuentro corresponde a una nueva presentación del equipo dirigido por Jorge Almirón, que buscará sumar fuera de Rosario. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
En desarrollo