Corte de agua este viernes en el Gran Rosario: cuáles son las zonas afectadas
Aguas Santafesinas interrumpe el suministro desde las 15 y por aproximadamente tres horas.
30/10/2026 | 16:29Redacción Cadena 3
FOTO: Aguas Santafesinas, alerta por grandes deudores.
La presencia de camalotes en el río obligará a interrumpir temporalmente el suministro de agua potable en distintos sectores de Rosario y Villa Gobernador Gálvez.
Así lo informó Aguas Santafesinas, que anunció la realización de trabajos en la toma de la Planta Rosario para garantizar la captación de agua.
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#Rosario #VGG Por la presencia de camalotes, estamos trabajando en la toma de Planta Rosario para asegurar la captación de agua de río.
Debido a esto, hoy viernes 30 desde las 15 y por un lapso estimado en 3 horas se interrumpirá el suministro en zonas centro, sur y (sigue) https://t.co/WBgC069t3d— Noticias de Aguas Santafesinas (@AguasSantaFe) October 30, 2026
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Según comunicó la empresa, las tareas comenzarán este viernes 30 de octubre a partir de las 15 y tendrán una duración estimada de tres horas. Durante ese período se verá interrumpido el servicio en las zonas centro, sur y suroeste de Rosario, además de toda la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.
La intervención se debe a la acumulación de camalotes en el sector de captación, una situación que requiere trabajos específicos para asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones y mantener el ingreso de agua del río a la planta potabilizadora.
Desde Aguas Santafesinas indicaron que, una vez finalizadas las tareas, el suministro comenzará a recuperarse paulatinamente hasta alcanzar los niveles habituales del servicio.
Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas realizar un uso responsable del agua disponible mientras duren los trabajos y hasta que se normalice completamente la prestación.
Lectura rápida
¿Qué sucederá en Rosario y Villa Gobernador Gálvez? Se interrumpirá temporalmente el suministro de agua potable debido a la presencia de camalotes en el río.
¿Quién lo informó? La empresa Aguas Santafesinas.
¿Cuándo comenzarán los trabajos? Este viernes 30 de octubre a las 15 horas.
¿Dónde se verá afectado el servicio? En las zonas centro, sur y suroeste de Rosario y en toda Villa Gobernador Gálvez.
¿Por qué se realizan estos trabajos? Debido a la acumulación de camalotes que afecta la captación de agua en la planta.