Corte de agua este viernes en el Gran Rosario: cuáles son las zonas afectadas

La presencia de camalotes en el río obligará a interrumpir temporalmente el suministro de agua potable en distintos sectores de Rosario y Villa Gobernador Gálvez.

Así lo informó Aguas Santafesinas, que anunció la realización de trabajos en la toma de la Planta Rosario para garantizar la captación de agua.

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#Rosario #VGG Por la presencia de camalotes, estamos trabajando en la toma de Planta Rosario para asegurar la captación de agua de río. Debido a esto, hoy viernes 30 desde las 15 y por un lapso estimado en 3 horas se interrumpirá el suministro en zonas centro, sur y (sigue) https://t.co/WBgC069t3d — Noticias de Aguas Santafesinas (@AguasSantaFe) October 30, 2026

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Según comunicó la empresa, las tareas comenzarán este viernes 30 de octubre a partir de las 15 y tendrán una duración estimada de tres horas. Durante ese período se verá interrumpido el servicio en las zonas centro, sur y suroeste de Rosario, además de toda la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

La intervención se debe a la acumulación de camalotes en el sector de captación, una situación que requiere trabajos específicos para asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones y mantener el ingreso de agua del río a la planta potabilizadora.

Desde Aguas Santafesinas indicaron que, una vez finalizadas las tareas, el suministro comenzará a recuperarse paulatinamente hasta alcanzar los niveles habituales del servicio.

Ante esta situación, se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas realizar un uso responsable del agua disponible mientras duren los trabajos y hasta que se normalice completamente la prestación.