Un gigante tecnológico se desploma en Wall Street por problemas de producción y caída de la demanda

Las acciones de Intel se desplomaron un 30% en Wall Street luego de que la compañía presentara sus resultados financieros del tercer trimestre y advirtiera sobre dificultades en su producción, mayores costos y una caída en la demanda de computadoras personales.

Los títulos del fabricante estadounidense de semiconductores pasaron de cerrar la rueda anterior a US$ 92,07 a cotizar en torno a los US$ 68,35 en la apertura de este viernes. Sin embargo, el retroceso se profundizó durante la jornada y, cerca de las 16, las acciones promediaban los US$ 63,60, con una pérdida del 30% y valores similares a los de abril.

El desplome se produjo pese a que la empresa, fundada en 1968 y actualmente conducida por Lip-Bu Tan, informó ingresos consolidados por US$ 16.500 millones en el tercer trimestre, un crecimiento interanual del 21%, impulsado principalmente por el negocio de servidores y centros de datos.

Los resultados de Intel y la advertencia al mercado

Durante el tercer trimestre, Intel registró una ganancia ajustada de US$ 0,52 por acción, un incremento interanual del 126%. Además, generó US$ 5.100 millones en flujo de caja operativo y alcanzó un margen operativo ajustado del 19,6%.

El segmento de Data Center y AI encabezó el crecimiento, con ingresos por US$ 7.318 millones, un aumento del 78% respecto del mismo período del año anterior. También se destacó Intel Foundry, la división de servicios de fabricación, que facturó US$ 6.697 millones, un 58% más.

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En contraste, el área de computación de clientes y AI física (CCPG), enfocada en procesadores para computadoras personales, registró una caída interanual del 5% y alcanzó ingresos por US$ 8.097 millones.

El principal motivo de preocupación para los inversores llegó con las proyecciones de la compañía. Intel anticipó que tendrá un flujo de caja negativo durante este año y estimó ingresos para el cuarto trimestre de entre US$ 15.000 millones y US$ 16.000 millones.

La cifra quedó por debajo de los US$ 17.070 millones que esperaban los analistas, según datos de LSEG. También proyectó una ganancia ajustada de US$ 0,25 por acción, frente a los US$ 0,43 previstos por el mercado.

Problemas de suministro y una demanda de PC debilitada

La compañía atribuyó parte de las dificultades a las limitaciones en el suministro de sus productos, los mayores costos de fabricación y el encarecimiento de los componentes de memoria, que también impacta sobre el precio final de las computadoras.

Durante una conferencia telefónica con analistas, el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, reconoció su preocupación por no haber podido responder a la demanda de los clientes.

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“Me decepciona que no hayamos podido satisfacer la fuerte demanda de los clientes en este trimestre. Nos enfrentamos a retos a corto plazo, entre los que se incluyen la escasez de suministro en la fabricación, la crisis sin precedentes de los insumos de memoria y la consiguiente debilidad de la demanda de computadores personales”, afirmó.

El panorama expone una dificultad para Intel: mientras crece la demanda de chips destinados a centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial, la empresa enfrenta restricciones que le impiden aprovechar plenamente esa oportunidad.

La firma había destinado fuertes inversiones a ampliar su capacidad de fabricación, pero las interrupciones en la cadena de suministro limitaron la producción.

La caída de las computadoras podría extenderse hasta 2027

Intel advirtió que la debilidad del mercado de computadoras personales podría prolongarse durante la primera mitad de 2027. Para el cuarto trimestre, la empresa proyectó que los ingresos de esa división caerán alrededor de un 25%, luego del retroceso del 5% registrado entre julio y septiembre.

El encarecimiento de los componentes de memoria aparece como otro factor que afecta las decisiones de compra de los consumidores, al elevar los costos de fabricación y los precios de los equipos.

Frente a este escenario, Tan señaló que la prioridad inmediata será conseguir un mayor volumen de suministro para responder a la demanda de su familia de procesadores Xeon, utilizados en servidores y centros de datos.

“Nuestra prioridad inmediata es desbloquear un suministro adicional para satisfacer la demanda de nuestra familia Xeon, al tiempo que fortalecemos nuestra cartera de productos y nuestra hoja de ruta. Estamos actuando con urgencia y enfoque para capitalizar estas oportunidades y lograr un crecimiento sostenible y valor a largo plazo para los accionistas”, sostuvo el ejecutivo.

La fuerte caída bursátil refleja la preocupación del mercado por la capacidad de Intel para convertir el crecimiento de la inteligencia artificial y los centros de datos en mejores resultados, en un contexto en el que los problemas de producción y la menor demanda de PC condicionan sus perspectivas.