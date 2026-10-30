Dibu Martínez mostró las secuelas de su fractura en el Mundial: "Me queda así de por vida"

FOTO: El Dibu Martínez habló sobre su lesión que casi lo deja afuera del Mundial.

Emiliano “Dibu” Martínez sorprendió al mostrar cómo quedó su mano derecha después de disputar el Mundial 2026 con un dedo fracturado. En una entrevista con los periodistas Gastón y Esteban Edul, el arquero de la selección argentina exhibió las secuelas de la lesión: el dedo anular permanece torcido, perdió movilidad y ya no puede cerrar el puño por completo.

“Me queda así de por vida ya”, aseguró el futbolista, al explicar que decidió postergar la operación para no perderse la Copa del Mundo. Además, confirmó que pretende regresar al seleccionado en la próxima doble fecha FIFA de noviembre, aunque todavía no sabe si estará en condiciones de jugar los dos encuentros.

El sacrificio de jugar el Mundial con un dedo fracturado

La lesión se produjo durante la final de la Europa League, semanas antes del comienzo del Mundial. Martínez recordó la angustia que sintió cuando conoció la gravedad de la fractura y pensó que se quedaría afuera de la competencia.

“No llego al Mundial, empiezo a llorar, no llego al Mundial”, relató sobre su primera reacción. Sin embargo, recibió el respaldo del entrenador Lionel Scaloni, quien le transmitió que lo acompañaría durante el proceso de recuperación.

Con el cuerpo médico y el entrenador de arqueros Martín Tocalli, el arquero optó por un tratamiento que le permitiera competir con una protección especial. “Jugué con un yeso así de plástico acá arriba, todo vendado y Adidas me hizo un guante así”, explicó.

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La adaptación fue compleja. Durante buena parte del torneo apenas podía utilizar cuatro dedos de la mano derecha y entrenaba con pelotas de vóley para reducir el riesgo de que el hueso volviera a desplazarse.

“Yo, hasta el día antes de Argelia, me tiraba con un brazo. Me tiraba como un zombi”, contó. También reveló que el dolor era tan intenso que lloraba por las noches y temía que un contacto con la pelota agravara la lesión.

Incluso, su hermano le había recomendado que no jugara. Sin embargo, Martínez decidió continuar y defendió su elección: “Son los riesgos que tomás por la selección. Yo lo hubiera hecho de vuelta”.

Las consecuencias se extendieron más allá del Mundial. Después de la competencia, los estudios mostraron que el dedo se había fracturado nuevamente y, según contó, la lesión frustró una posible transferencia a Juventus. Pese a eso, sostuvo que no se arrepiente de haber asumido el riesgo.

La final contra España y las teorías conspirativas

Durante la entrevista, Martínez también se refirió a la derrota frente a España en la final del Mundial y rechazó las versiones conspirativas que circularon después del partido.

“Risa”, respondió cuando le preguntaron qué le generaban esas teorías. El arquero explicó que el plantel llegó al encuentro con un importante desgaste físico por el calendario y los viajes, aunque descartó cualquier sospecha sobre el resultado.

“¿Quién va a querer perder una final de Mundial? Por más plata que le den, es imposible”, afirmó.

Además, reconoció que España fue un justo vencedor, aunque se mostró confiado ante una eventual revancha: “Hoy en día, si jugamos, le ganamos”.

Su recuperación y el regreso a la Selección argentina

Otro de los temas centrales fue la fractura de mandíbula que sufrió el 17 de octubre, durante un partido entre Chelsea y Everton. El golpe le provocó la pérdida del conocimiento y obligó a una intervención quirúrgica en la que le colocaron una placa con cuatro tornillos.

“Preferí la mandíbula y no la cabeza, la verdad”, comentó al recordar el episodio. También contó que no tiene recuerdos del impacto ni de su salida del estadio y que, por ahora, solamente puede consumir alimentos blandos. De todos modos, ya retomó parte de su preparación física.

En ese contexto, confirmó que su intención es estar disponible para los amistosos de noviembre de la selección argentina frente a Uruguay y Costa Rica, que se disputarán en la Bombonera y el estadio Mario Alberto Kempes, respectivamente.

“El plan es ir a esta doble fecha”, afirmó. Y cuando le preguntaron si viajaría solamente para entrenarse, fue contundente: “No, no, a jugar”.

El arquero todavía no sabe si podrá participar del primer encuentro, previsto para el 13 de noviembre, o si deberá esperar al segundo, el 17. “No sé todavía. Eso es algo que depende del contacto, si voy bien la semana”, explicó. También reveló que ya conversó sobre su regreso con el cuerpo técnico.

Para el primer amistoso habrán pasado apenas 27 días desde la fractura de mandíbula.

“Creo que tengo mucho más para dar”

Martínez también despejó las dudas sobre su continuidad en la Selección, después de las declaraciones que había realizado tras la derrota ante España. Reconoció que atravesó días difíciles y que llegó a publicar un mensaje en las redes sociales mientras lloraba durante el viaje de regreso.

Sin embargo, aseguró que todavía tiene motivaciones para seguir y destacó el ejemplo de Lionel Messi para sobreponerse a las frustraciones deportivas.

“Una cosa que nos mostró Leo es el éxito post-derrota. Porque él fue derrotado muchísimas veces y volvió y no dejó al equipo tirado y fue campeón”, reflexionó.

“Yo creo que tengo mucho más para dar”, sostuvo el arquero. Y agregó que su entusiasmo por vestir la camiseta argentina sigue intacto: “Mientras que yo sienta mariposas y voy a Argentina ahora en amistoso y siento que vuelvo acá y vuelvo feliz”.

Por último, Martínez reconoció que persigue un objetivo individual: alcanzar y superar el récord de 47 vallas invictas de Sergio Romero con la camiseta argentina. Actualmente está a una de igualar esa marca y considera que los próximos compromisos pueden ser una oportunidad para conseguirlo.