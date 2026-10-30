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En el Regional, choque de cordobeses para avanzar a la próxima etapa

El domingo Juniors será local de Canalense y Camioneros visitará a Alumni de Villa María. También jugará Juventud Unida de Mina Clavero. Los detalles.

30/10/2026 | 16:21Redacción Cadena 3

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Los equipos cordobeses que disputan la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur jugarán el domingo buscando avanzar a la próxima etapa, cuando se disputen los partidos revancha en la Región Centro.

General Paz Juniors, uno de los mejores de la etapa anterior, recibirá desde las 18 a Canalense de Canals, al que superó 2-1 en la ida.

El otro club de la Liga Cordobesa de Fútbol, Camioneros, visitará desde las 17.30 a Alumni de Villa María en Plaza Ocampo. En Córdoba, Alumni se impuso por la mínima.

Y el domingo a las 11.30, Juventud Unida de Mina Clavero visitará a Defensores de la Boca de La Rioja, con el que empató 0 a 0 en Traslasierra.

CÓMO ES LA DEFINICIÓN.

1. En favor del equipo que hubiera obtenido más puntos en la serie de partidos disputado entre una pareja de equipos.

2. De existir igualdad, en favor del equipo que obtuviera mayor diferencia de gol en esa serie.

3. En caso de no existir definición por los puntos anteriores se deberá recurrir a la ejecución de tiros desde el punto del penal, conforme las previsiones del art. 111° del Reglamento General de la AFA.

Lectura rápida

¿Qué equipos jugarán el domingo?
Los equipos son General Paz Juniors, Camioneros y Juventud Unida.

¿Quiénes son los rivales de los equipos cordobeses?
Los rivales son Canalense, Alumni y Defensores de la Boca.

¿Cuándo se jugarán los partidos?
Los partidos se jugarán el domingo, con horarios a las 11.30, 17.30 y 18 horas.

¿Dónde se disputan los partidos?
Los partidos se disputarán en Córdoba, Villa María, Canals y La Rioja.

¿Cómo se define la clasificación?
Se define por puntos, diferencia de gol o, si es necesario, tiros desde el punto del penal según el Reglamento General de la AFA.

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