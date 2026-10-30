En el Regional, choque de cordobeses para avanzar a la próxima etapa

FOTO: La cancha de Juniors sueña con el ascenso

Los equipos cordobeses que disputan la tercera ronda del Torneo Regional Federal Amateur jugarán el domingo buscando avanzar a la próxima etapa, cuando se disputen los partidos revancha en la Región Centro.

General Paz Juniors, uno de los mejores de la etapa anterior, recibirá desde las 18 a Canalense de Canals, al que superó 2-1 en la ida.

El otro club de la Liga Cordobesa de Fútbol, Camioneros, visitará desde las 17.30 a Alumni de Villa María en Plaza Ocampo. En Córdoba, Alumni se impuso por la mínima.

Y el domingo a las 11.30, Juventud Unida de Mina Clavero visitará a Defensores de la Boca de La Rioja, con el que empató 0 a 0 en Traslasierra.

CÓMO ES LA DEFINICIÓN.

1. En favor del equipo que hubiera obtenido más puntos en la serie de partidos disputado entre una pareja de equipos.

2. De existir igualdad, en favor del equipo que obtuviera mayor diferencia de gol en esa serie.

3. En caso de no existir definición por los puntos anteriores se deberá recurrir a la ejecución de tiros desde el punto del penal, conforme las previsiones del art. 111° del Reglamento General de la AFA.