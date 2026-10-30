El insólito choque entre Verstappen y Lawson en la práctica de México que provocó una bandera roja

La segunda práctica libre del Gran Premio de México tuvo un momento de máxima tensión cuando Max Verstappen y Liam Lawson protagonizaron un choque que obligó a detener la sesión con bandera roja. El incidente ocurrió en el sector del Foro Sol del Autódromo Hermanos Rodríguez y tuvo como protagonistas al tetracampeón mundial y al piloto de Racing Bulls, con quien compartió equipo durante el inicio de la temporada 2025.

La maniobra se produjo antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora del entrenamiento. Verstappen intentó superar a Lawson por el exterior mientras otro vehículo transitaba delante de ambos. Ninguno cedió espacio y los dos continuaron a la par durante varias curvas.

El neerlandés terminó sin pista, pasó por encima de los pianos y realizó un gesto con una mano para reclamarle a Lawson que se apartara. Sin embargo, la disputa continuó y, al llegar a la curva siguiente, los autos volvieron a encontrarse.

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El neumático delantero izquierdo del Red Bull impactó contra un costado del Racing Bulls y provocó que se desprendieran fragmentos del monoplaza de Lawson, que debió frenar al quedarse sin espacio para continuar.

Los restos de plástico sobre el asfalto obligaron a la dirección de carrera a mostrar la bandera roja e interrumpir la actividad durante algunos minutos.

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El enojo de Lawson y la citación a Verstappen

La tensión también se trasladó a las comunicaciones por radio. Lawson manifestó su enojo con el tetracampeón y cuestionó su manera de defender la posición.

“Me empujó hacia afuera. Siempre lo mismo, todos los fines de semana hace lo mismo”, expresó el neozelandés a su ingeniero de pista.

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Por su parte, Verstappen también mostró su malestar durante el episodio. La maniobra quedó bajo análisis de los comisarios deportivos, que anunciaron que convocarían al piloto de Red Bull para que brindara explicaciones por conducir de manera errática.

Cuando Sky Sports le preguntó si el incidente había sido "mala suerte", Verstappen respondió: "Bueno, no creo que se llame mala suerte. Tal vez no fue un comportamiento muy inteligente, lo que intentó hacer ahí.

"Al final del día no va a cambiar mi fin de semana, pero si yo fuera él, actuaría de una manera un poco más inteligente. Además, cuando estás peleando por tu asiento, no es un comportamiento muy inteligente".

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El cruce tuvo como protagonistas a dos pilotos que fueron compañeros durante apenas dos Grandes Premios en Red Bull, al comienzo de 2025. Lawson había llegado a la escudería principal, pero fue reemplazado y regresó a Racing Bulls.

Otra bandera roja por un problema en el Ferrari de Hamilton

La sesión tuvo una segunda interrupción poco después de reanudarse. Esta vez, el protagonista fue Lewis Hamilton, quien comunicó por radio una pérdida de potencia en su Ferrari después de la curva 13.

Desde el equipo le indicaron que detuviera el monoplaza para que los auxiliares pudieran retirarlo. El británico estacionó a un costado de la pista, aunque una parte del vehículo quedó sobre el trazado.

La dirección de carrera activó primero el auto de seguridad virtual y luego volvió a mostrar la bandera roja hasta que se liberara el sector. Hamilton regresó a los boxes como acompañante de un asistente que lo trasladó en una moto.

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Cómo terminó la segunda práctica del GP de México

En lo deportivo, Charles Leclerc, con Ferrari, fue el más rápido de la segunda sesión, seguido por Lando Norris, de McLaren, y George Russell, de Mercedes.

Franco Colapinto terminó en el 16° puesto con su Alpine, después de cederle el auto al italiano Gabriele Minì durante la primera práctica libre. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó octavo.

La actividad continuará el sábado con la tercera práctica libre y la clasificación, que definirá el orden de largada para la carrera del domingo en el circuito mexicano.