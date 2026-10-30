Federal "A": los cordobeses necesitan ganar el fin de semana para seguir con vida

FOTO: Atenas el domingo y Argentino el sábado

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Argentino de Monte Maíz y Atenas de Río Cuarto deben ganar para seguir con vida en la recta final del campeonato.

Los dos equipos cordobeses que están con vida tienen realidades muy parecidas en búsqueda de la clasificación.

Cabe recordar que el sistema de definición entiende que ante la igualdad en puntos y goles al cabo del segundo partido, avanzará de fase aquel equipo mejor ubicado en la tabla general de posiciones y que en esta llave defina como local.

El sábado a las 15, Argentino de Monte Maíz visitará a Kimberley de Mar del Plata con el que empató sin goles de local.

Por lo que una nueva igualdad, clasificará a los marplatenses. Es decir que el “Raya” debe ganar obligatoriamente.

A su vez, el domingo a las 19.15, Atenas será local en Río Cuarto de Sarmiento de La Banda de Santiago del Estero.

En la ida, Sarmiento goleó 4 a 0 por lo que el “Albo” debe golear por la misma diferencia, al menos, para pasar de fase. Cualquier otro resultado e incluso una victoria menor a cuatro tantos, lo dejará afuera de la competencia.

EL RESTO

El sábado a las 16: Gimnasia de Chivilcoy (0) – Boca Unidos de Corrientes (0)

a las 16: Douglas Haig de Pergamino (0) – Villa Mitre de Bahía Blanca (1)

a las 19: Sol de América de Formosa (0) – Juventud Antoniana de Salta (3)

a las 19: Olimpo de Bahía Blanca (0) – Gimnasia de Concepción del Uruguay (0)

El domingo 1 a las 11.30: Alvarado de Mar del Plata (1) – Sportivo Las Parejas de Santa Fe (0)