Internación de Konstantin Rudnev tras crisis hipertensiva genera controversia judicial

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado como supuesto líder de una agrupación por presunta trata internacional de personas en Bariloche, fue internado de urgencia en la Clínica Monte Grande luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio de San Vicente, en medio de una controversia judicial por las condiciones del establecimiento en el que debía recibir atención médica.

El episodio ocurrió durante la noche del jueves, cuando el imputado registró una presión arterial de 210/120. Ante la gravedad del cuadro, un cardiólogo acudió a la vivienda, evaluó su estado y dispuso el traslado inmediato en ambulancia a un centro asistencial, donde quedó alojado en el sector de cardiología.

Según informó su esposa, Tamara Rudneva, el paciente permanece bajo monitoreo permanente, con controles de actividad cardíaca, presión arterial y pulso, mientras los profesionales realizan estudios para determinar las causas de las alteraciones que presenta.

La internación se produjo después de varias semanas de presentaciones de la defensa para que se cumpliera una recomendación médica que ya había sido incorporada al expediente. El Cuerpo Médico Forense había aconsejado su hospitalización el 8 de octubre y el juez federal interviniente había dispuesto la medida con carácter urgente cinco días después.

Sin embargo, la discusión sobre el establecimiento sanitario demoró su concreción. Mientras la defensa solicitaba que Rudnev fuera atendido en la Clínica Monte Grande, donde ya había recibido tratamiento y contaba con antecedentes clínicos, el juzgado impulsaba su ingreso a un hospital público de alta complejidad.

La controversia volvió a escalar el 29 de octubre, cuando el magistrado dispuso su internación en el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas. La resolución fue impugnada por el defensor Martín Luis Sarubbi, quien cuestionó que se insistiera con ese establecimiento pese a que la clínica privada había informado que contaba con una cama disponible y con la complejidad necesaria para recibirlo.

En su presentación, el abogado sostuvo que el informe del Cuerpo Médico Forense recomendaba una internación en un centro de alta complejidad y que la mención de un hospital público había sido planteada a modo de ejemplo, sin establecer la obligación de recurrir a una institución determinada.

También recordó que el juzgado había gestionado previamente su ingreso al Hospital Italiano, que informó no contar con disponibilidad, y al Británico, que tampoco tenía camas para recibirlo. En ese contexto, cuestionó que no se hubiera considerado la alternativa ofrecida por la Clínica Monte Grande.

Sarubbi invocó la Ley 26.529 de Derechos del Paciente y sostuvo que Rudnev tiene derecho a participar en las decisiones sobre su tratamiento y a elegir el establecimiento en el que desea ser atendido. Además, calificó de arbitraria la resolución por no fundamentar por qué el hospital de Cañuelas resultaba preferible a la institución privada propuesta por la defensa.

El planteo también apuntó al momento en que se intentó avanzar con el traslado. El defensor reclamó la revocación de la medida y su suspensión mientras se resolvía la impugnación. Por su parte, Tamara Rudneva sostuvo que la internación finalmente se concretó en circunstancias distintas de las que habían sido planteadas por los profesionales que atendían a su esposo.

La mujer consideró que el agravamiento de su cuadro terminó por hacer inevitable una intervención de emergencia y cuestionó que no se hubiera resuelto antes la controversia sobre el lugar de atención.

La documentación médica incorporada por la defensa detalla que el cardiólogo Tomás Miguel Mullins examinó a Rudnev en su domicilio a las 22.16 del jueves. El especialista registró una presión arterial de 210/120 y dolor espontáneo, y consignó un diagnóstico de "hipertensión arterial grave de riesgo indeterminado".

El nuevo episodio se suma a los antecedentes médicos que ya habían intervenido en las discusiones sobre su situación de detención. El 1 de octubre, cinco integrantes del Cuerpo Médico Forense habían concurrido a su domicilio para examinarlo, luego de que atravesara tres intervenciones quirúrgicas durante 2026.

En aquella evaluación se habían registrado alteraciones del ritmo cardíaco, una frecuencia cercana a los 125 latidos por minuto y una saturación de oxígeno de aproximadamente el 92 por ciento. El informe oficial del 8 de octubre concluyó que Rudnev no reunía las condiciones físicas para permanecer alojado en una unidad penitenciaria y que su vivienda tampoco resultaba adecuada para atender el cuadro clínico.

Por ese motivo, los especialistas recomendaron una internación en un establecimiento de alta complejidad para completar estudios neurológicos, cardiovasculares y respiratorios, establecer diagnósticos y definir los tratamientos necesarios.