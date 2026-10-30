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Preocupación en Estudiantes de Río Cuarto por el déficit

El club, que descendió a la Primera Nacional tendría que afrontar una deuda grande. Los detalles.

30/10/2026 | 16:28Redacción Cadena 3

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Estudiantes de Río Cuarto acabará su participación en Primera División con una significativa deuda de cara a su futuro institucional y deportivo.

El presidente Luis Amor, quien asumió el pasado 29 de mayo siendo el sucesor del histórico dirigente Alicio Dagatti, debe afrontar de las dificultades económicas de la institución que perdió la categoría en cancha de River y que disputará en 2027 la Primera Nacional.

El déficit consolidado sería de unos 500 millones de pesos y el proyectado podría superar los mil millones de pesos.

El edificio de eventos Arena Celeste, los premios por el ascenso en 2025, las rescisiones de contrato de julio y las que vendrán ahora aumentarían los números a una cifra astronómica.

Asimismo, la dirigencia del León estudia la posibilidad de seguir participando del Torneo Proyección de reserva en 2027, para seguir codeándose con las inferiores de los clubes de la máxima categoría.

Y en caso de que la AFA acepte, Estudiantes podría solicitar no jugar la próxima temporada de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.

Lectura rápida

¿Cuál es la situación financiera de Estudiantes de Río Cuarto? El club tiene una deuda significativa y un déficit consolidado de unos 500 millones de pesos, que podría superar los mil millones.

¿Quién es el presidente actual de Estudiantes? El presidente es Luis Amor, quien asumió el cargo el 29 de mayo.

¿Qué categoría disputará Estudiantes en 2027? Estudiantes de Río Cuarto disputará la Primera Nacional en 2027.

Qué medidas está considerando la dirigencia del club? Están considerando participar en el Torneo Proyección de reserva y solicitar no jugar la próxima temporada de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.

Qué impacto tendrán los eventos y premios en la deuda del club? El edificio Arena Celeste, los premios por el ascenso en 2025 y las rescisiones de contrato aumentarán significativamente la deuda.

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